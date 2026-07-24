Ejército de EU disparó contra un buque que intentó eludir su bloqueo a puertos iraníes

El ejército de Estados Unidos afirmó el viernes que disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de operación cuando intentaba eludir el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

"Inutilizamos el buque tanque después de que la tripulación intentara romper el bloqueo al menos cuatro veces antes", declaró a la AFP el capitán de la Marina Tim Hawkins, portavoz del Mando Central de Estados Unidos.