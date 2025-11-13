Lanzan “Operativo Sable” ante violencia del crimen en Istmo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes la existencia del “Operativo Sable”, una estrategia conjunta encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) para prevenir y desarticular la presencia del crimen organizado en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una región considerada clave para el desarrollo económico y logístico del país.

Durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal, el funcionario federal explicó que “es un plan operativo que coordina la Marina, con participación de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad. Hay despliegue de tropas y acciones de inteligencia para prevenir y, en su caso, detener a objetivos específicos”.

García Harfuch subrayó que la intervención tiene un carácter preventivo, derivado de reportes e indicios de posibles intentos de grupos criminales, como “Los Cromo”, de apoderarse de rutas ferroviarias y del corredor logístico, aunque insistió en que “más que un riesgo, se trata de una estrategia para anticiparse a posibles delitos”.

Detienen a tres por asesinato de niña

En el mismo contexto de acciones de seguridad en el Istmo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de tres personas presuntamente implicadas en la desaparición y asesinato de la niña Noelia Daylen, de cuatro años de edad, ocurrida el 10 de noviembre en Juchitán de Zaragoza.

Según la Fiscalía, las detenidas fueron identificadas por las iniciales R.E.B.N., originaria del Estado de México, y M.G.S.P. y R.I.P.G., de Chiapas. Las tres fueron capturadas durante un operativo interinstitucional en el que participaron la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones.

También, se precisó que la menor fue localizada sin vida en el interior de una vivienda en la colonia La Planta de Juchitán, tras una búsqueda que inició luego de que su madre, de 22 años, y otras dos personas fueran asesinadas a balazos en la avenida Vicente Guerrero. Según la investigación, los hechos podrían estar relacionados con una célula delictiva con presencia en la región de la zona, por lo que se mantiene abierta la línea de investigación.