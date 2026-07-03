Jueza otorga libertad provisional a la hermana de Emilio Lozoya

Una jueza federal concedió este viernes libertad provisional a Gilda "N", al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo demostrar riesgo de fuga de la acusada.

Durante la audiencia realizada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, la jueza Nora Ileana García Peralta, determinó que la audiencia en al que se analizará si se le vincula a proceso se realizará el próximo martes 7 de julio a las 9:00 am (tiempo del centro de México).

Durante la audiencia de este viernes, los fiscales federales presentaron la imputación en contra de la acusada.

La jueza consideró que los agentes de la FGR no realizaron el seguimiento correspondiente de la búsqueda de la acusada desde junio de 2023, no se le entregaron citatorios, ni se dio aviso a su representante legal.

Tras esta determinación, la jueza ordenó a Gilda "N" entregar su pasaporte, se le colocó un dispositivo de rastreo y no podrá salir del país ni del área metropolitana del Valle de México durante su proceso.

La acusada, identificada como hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, fue detenida ayer jueves en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la investigación del caso Agronitrogenados.

Además, se señaló que, con base en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), anteriormente SEIDF, Gilda "N" presuntamente fungió como prestanombres de una empresa para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

Según las indagatorias, la acusada está relacionada con el caso Agronitrogenados debido a que habría recibido la cesión de derechos de una empresa por parte de su hermano, convirtiéndose en beneficiaria de ésta.

La defensa de Gilda "N" denunció un presunto "uso excesivo de la fuerza" de parte de las autoridades y un ánimo de "estigmatizarla" tras la filtración de una fotografía del momento de su detención.