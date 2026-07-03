Colombia gana su boleto a los octavos del Mundial 2026 con triunfo 1-0 ante Ghana

Con un solitario gol de Jhon Arias, Colombia derrotó este viernes a Ghana por 1-0 en Kansas City y accedió a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza.

El tanto de Jhon Arias, que materializó el amplio dominio colombiano, llegó con un remate en el área en el minuto 14 tras un centro de de Luis Suárez, que había ingresado sólo seis minutos antes por lesión de Jhon Córdoba.

Este triunfo de Colombia, que viajará a Vancouver para enfrentar el martes a Suiza, cerró la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica.