Argentina gana 3-2 a Cabo Verde en la prórroga y se mete en octavos de final del Mundial 2026

La selección argentina, la actual campeona, ⁠tuvo que sufrir para superar el viernes a la sorprendente Cabo Verde y avanzar a los ⁠octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 en la prórroga en Miami.

El gol que le dio la victoria al seleccionado argentino lo anotó Cristian Romero a los 111 minutos por intermedio de un remate de cabeza.

"Un partido durísimo, este equipo ⁠nunca se rinde", dijo tras el partido el ⁠DT de Argentina, Lionel Scaloni, "Hay que felicitar al rival, hoy demostraron que son un gran equipo".

Lionel Messi y Lisandro Martínez pusieron dos veces en ventaja a Argentina, mientras que Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral igualaron para Cabo Verde.

Con su gol, Messi estiró su diferencia como máximo goleador histórico de los Mundiales al llegar a 20 goles en sus seis participaciones, dos por encima del francés Kylian Mbappé.

En Estados Unidos, el capitán argentino además anotó tres goles a Argelia, dos a Austria y uno a Jordania en la primera ronda.

En el partido disputado en el estadio de Miami, Argentina tuvo el dominio del balón desde el inicio frente a un rival ordenado y con sus líneas bien juntas que no dejaba espacios.

La primera ocasión para el seleccionado argentino se dio a los 14 minutos con un remate cruzado de Messi que salió desviado cerca del segundo poste, tras una acción entre Rodrigo De Paul y Thiago Almada.

El gol que abrió el marcador para Argentina llegó a los 28 minutos cuando Messi controló perfecto un pase largo de Lisandro Martínez y superó a Vozinha con un remate al primer palo.

La "albiceleste" volvió a llevar peligro a los 43 con un remate de larga distancia de Enzo Fernández que tapó el arquero caboverdiano.

En el segundo tiempo, Argentina no tuvo tanto control del juego y le permitió a Cabo Verde aproximarse a los 53 con un remate de Deroy Duarte que exigió por primera vez en el partido al meta Emiliano Martínez.

El empate de los "tiburones azules" llegó a los 59, cuando Duarte sorprendió con un disparo cruzado que ⁠dejó sin reacción a Martínez.

Messi volvió a tener una clara para ⁠poner a Argentina arriba en el marcador a los ⁠62 tras un pase de Lautaro Martínez, pero Vozinha se quedó con el duelo cara a cara con el astro.

Diez minutos después, ⁠nuevamente Vozinha impidió el grito de gol de Messi tras un tiro libre que sorprendió al guardameta ordenando a sus compañeros en la barrera.

En el tiempo extra, Argentina anotó el segundo gol a los 92 por intermedio de un potente remate de Lisandro Martínez luego de un tiro de esquina desde el sector izquierdo.

Cabo Verde volvió a empatar a los 103 con un golazo de Sidny Lopes Cabral a través de un remate desde una esquina del área grande que sorprendió al "Dibu" Martínez.

Cuando Argentina no encontraba los caminos para llevar peligro, Romero ganó de cabeza en el área rival y marcó el tercer ⁠gol para su equipo tras un tiro de esquina de Messi.

Argentina volverá a jugar el martes por los octavos de final en la ciudad de Atlanta frente a Egipto, que más temprano venció en los penales a Australia tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.