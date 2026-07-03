Mundial 2026: Aficionados reciben con abucheos a la selección de Inglaterra en CDMX

La selección de Inglaterra llegó la tarde de este viernes a la Ciudad de México para prepararse para el partido de octavos de final del Mundial 2026 en contra del Tri, programado para este domingo 5 de julio a las 6:00 pm (tiempo del centro de México).

Pese a las medidas implementadas por las autoridades capitalinas y las precauciones de la selección inglesa, algunos aficionados sí lograron buchear al equipo europeo a su llegada al hotel donde se hospedarán.

Los jugadores de Inglaterra llegaron alrededor de las 6:00 pm al aeropuerto de Toluca, Estado de México, y fue escoltado por un fuerte operativo de seguridad, para llegar a su hotel en Santa Fe, el cual se encontraba rodeado de vallas y cuyo perímetro fue cerrado para evitar hostigamientos por parte de la afición como los que denunció la selección de Ecuador, previos a su encuentro contra México el pasado 30 de junio en el Estadio Azteca.

Entre gritos de "México, México", los aficionados recibieron a la selección de Inglaterra liderada por el goleador Harry Kane.

Inglaterra no se preocupa por la altitud ni por el ambiente

Pese a este ambiente a su llegada , los jugadores ingleses afirmaron que no rehúyen a la tarea que les espera en el Estadio Azteca y acogen con ⁠agrado los retos que plantean la altitud, un ambiente hostil y lo que está en juego en el enfrentamiento de octavos de final del Mundial contra México.

Ante el temor de que los aficionados mexicanos intenten perturbar los preparativos de ⁠Inglaterra, el hecho de que los anfitriones estén ⁠acostumbrados a jugar a una altitud de 2,200 metros sobre el nivel del mar y los rumores ya esclarecidos de que el inicio del partido podría haberse adelantado al mediodía, el encuentro se perfila como uno de los más duros del torneo para el elenco europeo.

Los jugadores de Inglaterra, sin embargo, insisten en que no lo cambiaría por nada del mundo.

"La preparación y todo lo que la rodea, los obstáculos a los que tenemos que enfrentarnos, no hacen más que aumentar la emoción que se siente", dijo el viernes a periodistas el centrocampista ofensivo Morgan Rogers antes de que el equipo partiera hacia México.

"Con ese plus, creo que es una gran ocasión. Por supuesto, somos conscientes de las dificultades, de lo bien que está jugando México, del ambiente y de todo eso", añadió. "Pero sabemos que, si damos lo mejor de nosotros mismos, podemos ganarle prácticamente a cualquiera".

México se clasificó para la fase eliminatoria invicto y sin encajar ningún gol, poniendo fin a una espera de 40 años para lograr una victoria en la fase eliminatoria de un Mundial al derrotar a Ecuador en los dieciseisavos de final.

El delantero Marcus Rashford restó importancia a las sugerencias de que la altitud y el ambiente pudieran resultar decisivos.

"Es un partido de fútbol. Todos llevamos jugando al fútbol desde que éramos niños y hemos jugado en entornos diferentes, en ambientes distintos, algunos más fáciles que otros, otros en los que es horrible jugar", afirmó.

"Depende de nosotros intentar encontrar la manera de imponernos, y en eso es en lo que nos centramos (...) Tenemos que trabajar juntos e intentar dar lo mejor de nosotros mismos, y todo irá bien".

Tanto Rogers, como ⁠Rashford restaron importancia a las preocupaciones sobre un posible cambio en la ⁠hora del inicio, en medio de los reportes de ⁠que la FIFA podría adelantar el encuentro por las condiciones meteorológicas adversas.

"Estaremos preparados independientemente de la hora; cuanto antes, probablemente mejor, porque lo ⁠que queremos es jugar", afirmó Rogers.

Inglaterra también se ha estado preparando para la posibilidad de distracciones fuera del campo después de que Ecuador se quejara ante la FIFA de que los jugadores no pudieron dormir antes de su partido de dieciseisavos de final debido a una concentración de aficionados frente a su hotel.

"Por ahora no me preocupa, pero no me haría gracia que me despertaran", afirmó Rogers, quien bromeó diciendo que quizá tendría que comprarse unos tapones para los oídos. "Nos hemos enterado y estaremos preparados, lo mejor posible, para dormir lo suficiente y recuperarnos de cara al partido".

La perspectiva de enfrentarse a México en un Azteca abarrotado ⁠no ha hecho más que aumentar la expectación.

"Espero un ambiente increíble. Vamos a disfrutar del momento, a disfrutar de lo que nos depara, de la adversidad, de que todo esté en nuestra contra, y a utilizar eso en nuestro beneficio", afirmó Rogers.