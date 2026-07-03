"Hubiera sido una locura perder": Scaloni tras victoria de Argentina ante Cabo Verde

Perder ante Cabo Verde en dieciseisavos de final "hubiera sido una locura", dijo Lionel Scaloni, el entrenador del campeón del mundo que este viernes venció en la prórroga 3-2 ante los africanos para avanzar a octavos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi (29') abrió la cuenta para la Albiceleste pero el centrocampista Deroy Duarte (59') empató y llevó el encuentro al tiempo extra. Lisandro Martínez (92') volvió a adelantar a los argentinos, Sidny Lopes Cabral (103') volvió a igualar el encuentro y un autogol de Diney Borges (111) le dio el triunfo al equipo sudamericano.

Fue un "partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde", dijo Scaloni a la transmisión televisiva.

Hay que "felicitar al rival, cuando uno dice que no hay rival fácil hoy han demostrado que son un gran equipo", resaltó.

"Me quedo con el aporte de todo, terminamos muy cansados (...)lo han dado todo".

Al ser consultado sobre lo complicado del partido y de la oportunidad de derrota y eliminación en el día que disputó su partido 100 al frente de Argentina, el DT resumió: "hubiera sido una locura perder, pero esto es el futbol".

En octavos de final, Argentina enfrentará a Egipto, verdugo de Australia.