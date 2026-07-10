Autoridades de Kiev confirman ataque ruso con misiles; reportan varias explosiones

Periodistas de la AFP escucharon varias explosiones en Kiev, capital de Ucrania, en las primeras horas del sábado, donde las autoridades advirtieron de un ataque con misiles rusos.

Las sirenas de alarma aérea comenzaron a sonar minutos después de la primera explosión, según periodistas de la AFP.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, confirmó en Telegram que Rusia estaba "atacando la capital con misiles".

Desde junio, la capital ucraniana ha sido blanco de ataques masivos, llevados a cabo con un número creciente de misiles, en particular balísticos, que son más rápidos y difíciles de interceptar.

Treinta personas murieron allí durante un bombardeo de una magnitud sin precedentes, la noche del 1 al 2 de julio.

El ataque del sábado se produce un día después de que drones ucranianos atacaran infraestructuras petroleras en Rusia, así como el puerto de Taganrog (sur).