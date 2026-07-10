Irán "cumplió su palabra" sobre el acuerdo de paz con EU, afirma canciller Abás Araqchi

El canciller de Irán dijo el sábado que Teherán "cumplió su palabra" sobre un alto el fuego con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump dio por terminada la tregua.

"Irán cumplió su palabra hasta ahora, a diferencia del llamado secretario del Tesoro de Estados Unidos, que está violando el párrafo 9 del memorando de entendimiento", publicó en X el canciller iraní Abás Araqchi.