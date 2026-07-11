Día Mundial de la Población 2026: México enfrenta menos nacimientos, envejecimiento y nuevos retos demográficos

Cada 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población, una fecha impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para generar conciencia sobre los cambios demográficos y su impacto en el desarrollo, la salud sexual y reproductiva, los derechos humanos y las políticas públicas.

Para este 2026, la conmemoración tiene como eje el lema "Hacer realidad las esperanzas y aspiraciones de los jóvenes: hoy y en el futuro", un llamado a crear condiciones para que las nuevas generaciones puedan construir el proyecto de vida que desean, incluidas decisiones relacionadas con la familia, la maternidad o paternidad, el empleo y la educación.

El tema se basa en un informe del UNFPA elaborado a partir de una encuesta aplicada a más de 108,000 personas de entre 18 y 39 años en 73 países, que analiza cómo factores como la incertidumbre económica, el acceso a la vivienda o la estabilidad laboral influyen en sus decisiones sobre el futuro.

México supera los 133 millones de habitantes

En el marco de esta fecha, el Consejo Nacional de Población (Conapo) informó que México cuenta actualmente con 133.4 millones de habitantes, una cifra que confirma al país entre los más poblados del mundo.

Sin embargo, el crecimiento poblacional ya no ocurre al ritmo de décadas anteriores. Mientras que en los años setenta la población mexicana aumentaba alrededor de 3.0% anual, actualmente la tasa de crecimiento se ubica en 1.8%, reflejo de una disminución sostenida en la fecundidad y de cambios sociales y económicos.

De mantenerse las tendencias actuales de natalidad, mortalidad y migración, especialistas del Conapo estiman que la población mexicana comenzará a disminuir a partir de 2050.

El Programa Nacional de Población 2026-2030 también señala que México atraviesa una transición demográfica marcada por una menor fecundidad, mayor esperanza de vida y un acelerado proceso de envejecimiento, lo que modificará la estructura por edades y las necesidades sociales del país.

¿Por qué nacen menos niños?

Durante una entrevista con Plural TV, la coordinadora de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva de la Secretaría Técnica del Conapo, Mirna Hebrero, explicó que las y los jóvenes siguen manifestando el deseo de formar una familia, pero enfrentan obstáculos que retrasan o modifican esa decisión.

Entre ellos destacan:

La incertidumbre laboral.

La dificultad para acceder a una vivienda.

Los niveles de ingreso.

El impacto de crisis internacionales y pandemias.

Estos factores han contribuido a que las nuevas generaciones pospongan la maternidad y la paternidad respecto a generaciones anteriores.

Un país que envejece

Otro de los principales retos es el envejecimiento poblacional.

De acuerdo con el Programa Nacional de Población, la esperanza de vida en México alcanza actualmente 75.85 años, mientras que la reducción en la natalidad está provocando hogares cada vez más pequeños y una mayor proporción de personas adultas mayores.

Las proyecciones indican que hacia 2034 habrá una mayor proporción de personas de 60 años y más que de niñas y niños menores de 12 años, un cambio que obligará a replantear políticas de salud, cuidados, vivienda, empleo y seguridad social.

Juventud, prioridad del Día Mundial de la Población

El tema central de este año pone el foco en las juventudes y en la necesidad de garantizar que cuenten con oportunidades reales para desarrollar su proyecto de vida.

Para el UNFPA, esto implica fortalecer el acceso a educación, empleo, salud sexual y reproductiva, igualdad de género y condiciones económicas que permitan tomar decisiones libres sobre las relaciones de pareja y la formación de una familia.

La organización también advierte que los cambios demográficos no deben analizarse únicamente desde el número de habitantes, sino como un elemento clave para planear políticas públicas relacionadas con educación, atención médica, vivienda, infraestructura, empleo y protección social.

Los datos de México

Algunos de los indicadores más recientes sobre la población mexicana muestran el escenario demográfico que enfrenta el país:

Población estimada en 2025: 132 millones de habitantes.

Personas de 0 a 14 años: 24% de la población.

Población de 15 a 64 años: 67%.

Personas de 65 años y más: 9%.

Tasa global de fecundidad: 1.9 hijos por mujer.

Esperanza de vida: 73 años para hombres y 78 años para mujeres.

La Conapo sostiene que entender estas transformaciones resulta fundamental para diseñar políticas que permitan responder a los nuevos desafíos del país y aprovechar las oportunidades que ofrece la transición demográfica mediante una mejor planeación del desarrollo nacional.