La OMS alerta por brote de cólera en Sudán: van 114 muertos y 1,330 casos confirmados

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este viernes de un nuevo brote de cólera en el oeste de Sudán, que ya ha dejado al menos 114 muertos y 1,330 casos confirmados, y urgió a una intervención inmediata, advirtiendo que la peligrosidad de la enfermedad se multiplica debido a la guerra en curso.

"El cólera ha regresado y está afectando a varios estados, principalmente en la parte occidental del país, Darfur y Kordofán", informó el doctor Shible Sahbani, representante de la OMS, que urgió a la comunidad internacional a actuar ya que la enfermedad podría propagarse entre los cientos de miles de personas que han huido de las ciudades y las zonas rurales de Kordofán del Norte a causa del conflicto.

Sahban alertó que la tasa de letalidad por cólera asciende al 13.7%, una cifra "extremadamente alta", y se espera que empeore cuando comience la próxima temporada de lluvias.

Sudán atraviesa la mayor crisis humanitaria del mundo, con más de 33 millones de personas necesitadas; de ellas, 21 millones requieren servicios de salud. Desde que estalló la guerra el 15 de abril de 2023, al menos 59,000 personas han perdido la vida. Por ello, la OMS está "especialmente preocupada" por la propagación del virus a El Obeid, la capital de Kordofán del Norte, epicentro de los ataques y asediada por ambos bandos donde la ayuda humanitaria no termina de llegar.

"Nos preocupa especialmente la propagación (del cólera) a El Obeid, en Kordofán del Norte, donde el acceso es muy limitado y el frágil sistema de salud está sometido a una presión cada vez mayor. Los centros de salud están colapsados y el acceso a la atención médica es muy, muy limitado", declaró.

La OMS ha asegurado haber encargado suficientes suministros médicos para abastecer a más de 25,000 personas en El Obeid, aunque Sahbani ha admitido "que no es suficiente". El pasado lunes, la organización ya entregó 8.5 toneladas a Kadugli y Dilling, en Kordofán del Sur.

El encargado de la OMS se ha hecho eco de las declaraciones del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien pidió que se impidiesen nuevas "atrocidades" en El Obeid tras las últimas incursiones de las fuerzas paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

"Hacemos un llamado a nuestros socios y donantes para que nos ayuden, en primer lugar, a acceder a El Obeid y, en segundo lugar, a enviar suficientes suministros e instalaciones. Sabemos que la situación allí es muy grave y está empeorando, con un mayor riesgo de brotes de enfermedades, desnutrición y violencia, incluyendo violencia contra mujeres y niños", indicó.