SHCP aumenta el subsidio a Magna y diésel: ¿Cuánto pagarás de IEPS esta semana?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó el estímulo fiscal para la gasolina Magna y el diésel para la semana del sábado 11 al viernes 17 de julio. Esto tras el repunte semanal en los precios internacionales del petróleo luego de los ataques entre Estados Unidos e Irán.

Ante esto, los automovilistas pagarán menos impuestos durante este periodo; por su parte, la gasolina Premium (igual o mayor a 91 octanos) ligará una semana más sin recibir este beneficio.

Cabe recordar que el estímulo fiscal a los combustibles es un mecanismo del gobierno federal que aplica un descuento directo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el objetivo de amortiguar el impacto de los precios internacionales en el mercado interno.

¿Cuánto pagarás de IEPS en la semana?

De acuerdo con lo publicado la tarde de este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los combustibles recibirán los siguientes estímulos fiscales:

Gasolina Magna : 1.06 pesos por litro, 36 centavos más que la semana anterior.

: 1.06 pesos por litro, 36 centavos más que la semana anterior. Gasolina premium : 0 pesos, igual que la semana pasada.

: 0 pesos, igual que la semana pasada. Diésel: 1.93 pesos por litro, 62 centavos más que la semana anterior.

De esa manera, los automovilistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante ese mismo periodo:

Gasolina Magna : 5.63 pesos por litro, el 84.05% de la cuota completa.

: 5.63 pesos por litro, el 84.05% de la cuota completa. Gasolina Premium : 5.66 pesos por litro, el 100% de la cuota completa.

: 5.66 pesos por litro, el 100% de la cuota completa. Diésel: 5.43 pesos por litro, el 73.74% de la cuota completa.

¿A cuánto se vende la gasolina?

De acuerdo con datos de PETROIntelligence, el precio promedio nacional de la gasolina Magna este viernes es de 23.699 pesos el litro; por su parte, la gasolina premium está a 28.473 pesos por litro y el diésel en 27.116 pesos por litro.

Precios del petróleo registran alzas semanales ante la tensión en el estrecho de Ormuz

En la semana, el Brent registró un alza de alrededor del 5% y el WTI un aumento de aproximadamente el 4%. A pesar de que los ataques aéreos recíprocos cesaron y existe la promesa de reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán la próxima semana, los operadores se mantienen atentos a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas armadas iraníes lanzaron el jueves ataques contra infraestructuras militares estadounidenses en los Estados del golfo Pérsico, tras los ataques de Washington contra las provincias costeras del sur y del este de Irán.

Los precios recortaron sus ganancias después de que un reporte de Reuters indicó que negociadores qataríes se encontraban en Irán para reunirse con funcionarios iraníes en un intento por rebajar las tensiones y crear las condiciones necesarias para que continúen unas negociaciones más amplias.

Por otra parte, la prensa iraní informó de múltiples explosiones en el sur de Irán. La zona incluía Bushehr, donde se encuentra una ⁠de las centrales nucleares del país.

La reciente ⁠escalada de las hostilidades entre Estados Unidos ⁠e Irán podría afectar la previsión de la Agencia Internacional de la Energía de un importante ⁠excedente en el mercado del petróleo el próximo año, señaló la propia agencia.

Estos acontecimientos han retrasado la reapertura total del estrecho de Ormuz, por el que circulaba alrededor del 20% del suministro diario mundial de petróleo y gas antes del inicio de la guerra el 28 de febrero.

Por otra parte, la AIE revisó a la baja sus previsiones sobre la producción de petróleo ruso debido a los ataques ucranianos contra la infraestructura ⁠energética del país, informó la agencia el viernes.