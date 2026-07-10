Corea del Norte y China reafirman su alianza estratégica en el 65 aniversario de tratado de amistad

El líder supremo norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente chino, Xi Jinping, reafirmaron su voluntad de profundizar la cooperación estratégica entre ambos países en un intercambio de mensajes que tuvo lugar con motivo del 65 aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua firmado por ambos países, según ha informado este sábado la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

De acuerdo con la información difundida por Pyongyang, ambos mandatarios intercambiaron misivas con ocasión de la efeméride, subrayando en ellas la importancia de reforzar los lazos bilaterales en un escenario internacional marcado por la evolución de la situación de seguridad, la rivalidad creciente entre China y Estados Unidos y el fortalecimiento de la coordinación entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

Este intercambio llega después de los contactos mantenidos durante la cumbre celebrada el mes pasado en Pyongyang, en un momento en el que Pekín ha tratado de impulsar sus relaciones con Corea del Norte, mientras este último ha intensificado al mismo tiempo su cooperación militar, diplomática y económica con Rusia.

En su carta, Kim manifestó su intención de trabajar junto a Xi para convertir la relación entre ambos países en un "modelo de las relaciones más poderosas y estratégicas" entre Estados socialistas y situarla en un "nuevo nivel".

"Las relaciones de amistad y cooperación entre la RPDC (Corea del Norte) y China se están desarrollando ahora a un nuevo nivel estratégico y contribuyen en gran medida a proteger firmemente la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de ambos países, así como a defender la paz y la estabilidad en la región y en el resto del mundo en el contexto de la compleja situación internacional", escribió el dirigente norcoreano, y así lo ha recogido KCNA.

Cooperación y amistad en distintos ámbitos

Asimismo, dijo que tanto el Partido de los Trabajadores como el Gobierno norcoreano mantienen una posición "firme" a favor de impulsar "de forma más dinámica" la cooperación y la amistad con China en distintos ámbitos, "de conformidad con las exigencias de los tiempos".

Kim también destacó que el tratado suscrito entre ambos países constituye una base jurídica "sólida" para garantizar el desarrollo "permanente" de unas relaciones caracterizadas por la "amistad militante, unidad y cooperación mutuamente beneficiosa".

Por su parte, Xi expresó a Kim su disposición a reforzar la comunicación "estratégica" entre ambos dirigentes con el objetivo de afrontar los desafíos derivados de un contexto internacional en constante transformación.

"Estoy dispuesto a mantener una comunicación estratégica más estrecha con ustedes (...) para contribuir a un mayor bienestar de los pueblos de ambos países y promover la paz y el desarrollo regionales, manteniendo firmemente la orientación del desarrollo de las relaciones entre los dos países", dijo el presidente chino.

Xi aseveró igualmente que Pekín seguirá concediendo "gran importancia" a sus relaciones con Corea del Norte al margen de la evolución del contexto internacional y ha defendido que el tratado ha servido de fundamento legal para consolidar unos vínculos bilaterales "sellados con sangre".

En paralelo, una delegación norcoreana encabezada por el primer ministro, Pak Thae Song, llegó el viernes a Pekín para participar en los actos organizados con motivo del aniversario del acuerdo bilateral, rubricado el 11 de julio de 1961 por el entonces líder de Corea del Norte y fundador del país, Kim Il Sung, y por el que fuera primer ministro chino, Zhou Enlai.