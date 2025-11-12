Indagan a escoltas de Manzo; va Harfuch mañana a Morelia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estará este jueves en Morelia en el marco de la operación de seguridad para Michoacán, informó el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia ayer, el mandatario local rechazó, a su vez, las acciones tomadas en el mandato de Felipe Calderón y la guerra contra el narcotráfico.

“Se reaccionó para enfrentar a la delincuencia, pues se actuó literal con la fuerza bruta (...) eso no se va a repetir: la diferencia es que ahora sí, hay presencia de fuerzas federales de manera decidida, pero la gran apuesta es por la inteligencia: grupos especializados de judicialización e inteligencia que judicialicen y generen órdenes de aprehensión, de cateo (...) con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch que estará aquí, el jueves, en Morelia”, indicó sin dar más detalles del encuentro.

Ramírez Bedolla aseveró que las confrontaciones políticas entre Calderón y el entonces gobernador Leonel Godoy impidieron avanzar en el desarrollo de la entidad, lo que en la actualidad no es así debido a la afinidad política con el gobierno federal.

Indagan a escoltas

Ayer, por su parte, García Harfuch confirmó que los policías municipales asignados como escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ya han rendido declaración ante las autoridades tras el ataque armado en el que el edil perdió la vida el pasado 1 de noviembre.

Explicó que uno de los escoltas reconoció haber disparado contra el agresor, aunque aclaró que los peritajes continúan para determinar qué arma fue la que causó la muerte tanto del atacante como del propio alcalde.

“En efecto, esa declaración que usted dice (disparo al asesino tras tenerlo sometido) la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor y la que también dispara en contra del presidente municipal”, explicó.

El titular de Seguridad indicó que los elementos municipales no se encuentran detenidos, pero han sido localizados y acuden a declarar cada vez que son requeridos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, instancia que lleva la investigación.