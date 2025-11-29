Harfuch se reúne con cámaras del autotransporte para reforzar seguridad en carreteras

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte para reforzar la coordinación en materia de seguridad carreteras.

García Harfuch señaló que se están fortaleciendo las áreas de inteligencia e investigación, además de dar seguimiento a las carpetas abiertas por robo al autotransporte en distintas delegaciones de la Fiscalía General de la República.

El funcionario destacó que estos acercamientos permiten “evaluar y perfeccionar” las estrategias actuales para combatir delitos en carreteras. Anunció que se instalarán mesas de trabajo subsecuentes y se convocará a autoridades estatales y municipales para robustecer la coordinación y vigilar el cumplimiento de los acuerdos.

Extorsión y robo: puntos clave de la agenda

En línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, Harfuch afirmó que se atenderán las peticiones del sector para mejorar la seguridad y prevenir actos de extorsión, una demanda constante de las empresas dedicadas al traslado de mercancías y servicios.

Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, destacó que entre 2018 y 2025 el robo en carreteras disminuyó 54%, una reducción asociada a la identificación de 12 estados y 22 tramos carreteros de mayor riesgo, donde se desplegaron corredores seguros, caravanas de acompañamiento y monitoreo permanente del transporte de carga.

El mando también destacó que la Guardia Nacional ha sostenido 495 reuniones con cámaras del sector para ajustar despliegues y mejorar tiempos de respuesta.

Durante la reunión, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, subrayó que el autotransporte es esencial para la economía nacional y aseguró que el Gobierno de México trabaja en soluciones estructurales para garantizar su seguridad.

Reiteró el compromiso de mantener canales de diálogo abiertos.

Por su parte, representantes de cámaras y asociaciones manifestaron su disposición a colaborar en la construcción de rutas más seguras.