Harfuch presume avances en la lucha vs. cárteles y huachicol en estrategia de seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, defendió la estrategia del gobierno federal en la materia, al asegurar que "está funcionando y los resultados son muy medibles".

En entrevista previa a su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Senadores para el análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario refutó que el gobierno ha debilitado los carteles de drogas.

“¿Usted cree que no se ha podido debilitar?, Yo creo que sí", dijo.

Explicó que la detención de la Chokiza, el grupo delincuencial que operaba en Ecatepec, Estado de México, fue resultado de la “Estrategia de Seguridad Nacional".

“Nosotros fuimos los que los detuvimos en coordinación con el estado y con la Fiscalía General de la República. Cuando no hay detenciones, no pueden bajar los delitos", dijo.

“Nosotros, mes con mes, estamos presentando detenciones. Y en el caso que usted menciona de la Chokiza, fue una investigación de la Secretaría de Seguridad, a través de sus áreas de investigación, con la Fiscalía General de la República (FGR)".

Sobre la investigación del caso de tráfico internacional de hidrocarburos conocido como huachicol fiscal, expresó:

“Las capturas, las detenciones se han venido dando en marzo cuando iniciamos una de las investigaciones más fuertes, porque han sido varias. También en marzo cuando hicimos el aseguramiento histórico de los millones de litros de diésel a los dos días también en otro operativo, preguntaron que cuándo iban a ser las detenciones y conforme son las investigaciones, meses después se cumplimentaron las órdenes de aprehensión correspondientes y así será en todos los casos".

A pregunta específica sobre si la estrategia de seguridad no está rebasada, sobre todo a la luz de hechos de violencia en el país y el asesinato, entre otros del líder de los limoneros de Michoacán, respondió que el gobierno federal no ha dicho que ya no hay delitos.

“Cuando nosotros presentamos los avances de la estrategia que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, no estamos diciendo que ya no haya delitos o que ya no haya crímenes o que no sucedan hechos tan lamentables como suceden en varios estados de la República. Lo que la ciudadanía tiene que saber es que hay 27 homicidios menos diarios al día, que hay un 32% menos homicidios, que hay una cantidad sin precedentes aseguradas de droga, de armas de fuego, de laboratorios, de más de 1,500 laboratorios destruidos por el Ejército, por Marina, que todos los días de estrategia de seguridad estamos trabajando en conjunto con las entidades federativas. Las operaciones, los miles de detenidos son en coordinación con los estados".

