Gobierno federal destaca a la Huasteca Potosina como destino turístico imperdible

⁠La Huasteca Potosina brilla como destino internacional con su belleza natural, su cultura y su creciente presencia, destacó la titular de la Sectur federal en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum

San Luis Potosí está en los ojos del mundo, resultado del trabajo sin límites del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona y el apoyo del Gobierno Federal con una promoción turística permanente, como en la conferencia matutina de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, donde la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a descubrir la grandeza natural de la Huasteca Potosina.

A través de un video promocional, se destacó que la Huasteca es un ejemplo del enorme potencial que tiene el país para seguir creciendo con sus atractivos más emblemáticos: las cascadas de El Meco y El Salto, rappel en Minas Viejas, la majestuosidad del Sótano de las Golondrinas, la imponencia de la cascada de Tamul, la magia del Jardín Surrealista de Edward James, calificándolo como un destino que enamora a quienes buscan naturaleza, aventura y cultura.

Luego de esta proyección el Gobernador Ricardo Gallardo, celebró el posicionamiento que ha alcanzado San Luis Potosí gracias a la inversión histórica en infraestructura, promoción turística y mejora de servicios en todo el territorio, especialmente en la Huasteca, donde la inversión pública ha sido prioritaria y donde se plantea consolidar la nueva Riviera Huasteca para detonar todo el potencial de la región.

En su intervención, la secretaria de Turismo de México dio a conocer un récord histórico en la llegada de visitantes internacionales al país, además de que la derrama económica aumentó 9.3 por ciento respecto al año pasado, alcanzando más de 2 mil 440 millones de dólares, lo que coloca a México listo para convertirse en el quinto país más visitado, especialmente ante el Mundial de Fútbol en 2026.