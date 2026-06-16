Gobierno estatal garantiza acceso gratuito a la fiesta mundialista para familias potosinas: SEFIN

Se instalaron espacios de convivencia en el Estadio Libertad Financiera en la capital de San Luis Potosí, así como en las plazas públicas de Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Rioverde.

Miles de potosinas y potosinos disfrutan gratuitamente de este evento histórico

En congruencia con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de generar espacios públicos que permitan a la población disfrutar de manera gratuita de los eventos del Mundial FIFA 2026, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí impulsa una estrategia de acceso universal a la máxima fiesta del futbol mediante la instalación de zonas de convivencia en distintos municipios de la entidad.

Por ello, la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (Sefin), precisó que la Administración Estatal realizó una inversión de 34 millones 482 mil 758 pesos más IVA para garantizar los derechos de transmisión pública de los encuentros mundialistas, permitiendo que miles de potosinas y potosinos disfruten gratuitamente de este evento histórico.

Esta estrategia permite la instalación de espacios de convivencia y transmisión en San Luis Potosí Capital, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Rioverde, donde las familias se reúnen para seguir los partidos en un ambiente seguro, incluyente y de sana convivencia.

Asimismo, se informa que la empresa Televisa autorizó a la Agencia (Grupo Manufacturero Unido del Valle, S.A. de C.V.) para la operación de las transmisiones en San Luis Potosí, conforme a los esquemas y lineamientos establecidos por los titulares de los derechos internacionales.

La adquisición de los derechos de transmisión forma parte de una política pública orientada al impulso del deporte, la integración social, la convivencia familiar y el aprovechamiento de eventos internacionales de alto impacto para fortalecer el tejido social y promover la participación ciudadana.

El Mundial FIFA 2026 representa uno de los acontecimientos deportivos con mayor audiencia a nivel global. Sin embargo, gran parte de los contenidos y transmisiones estarán concentrados en plataformas digitales, servicios de streaming y sistemas de televisión restringida, lo que limita el acceso para un importante sector de la población.