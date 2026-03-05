Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 1:00 min

Barclays baja precio objetivo y la recomendacion de Cuervo

Becle cuya principal marca es José Cuervo, recibió un recorte en su recomendación y precio objetivo por parte del banco británico Barclays, ante las perspectivas cautelosas que compartió para este año.

main image

REUTERS, X01998

Diego Ayala

La tequilera más grande del mundo, Becle, cuya principal marca es José Cuervo, recibió un recorte en su recomendación y precio objetivo por parte del banco británico Barclays, ante las perspectivas cautelosas que compartió para este año.

Barclays cambió la recomendación de Becle de 'Overweight' (OW) a 'Equalweight' (EW), mientras que el precio objetivo para sus acciones pasó de 26 a 19 pesos, lo que equivale a un recorte de 27 poer cientro,.

Te puede interesar

Dicen los analistas de Barclays que dicha decisión "refleja una perspectiva más incierta a corto plazo tras los resultados del cuarto trimestre y los comentarios de la dirección, que señalan el año fiscal 2026 como un año de transición con poca visibilidad"

Los expertos del banco británico también ajustaron al alza el precio objetivo para otras seis emisoras de consumo, aunque en todos los casos mantuvieron la misma recomendación. Estas son Alsea, FEMSA, BimboKOF, Kimbetkly Clark de México y Liverpool.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete