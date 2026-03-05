Barclays baja precio objetivo y la recomendacion de Cuervo

La tequilera más grande del mundo, Becle, cuya principal marca es José Cuervo, recibió un recorte en su recomendación y precio objetivo por parte del banco británico Barclays, ante las perspectivas cautelosas que compartió para este año.

Barclays cambió la recomendación de Becle de 'Overweight' (OW) a 'Equalweight' (EW), mientras que el precio objetivo para sus acciones pasó de 26 a 19 pesos, lo que equivale a un recorte de 27 poer cientro,.

Dicen los analistas de Barclays que dicha decisión "refleja una perspectiva más incierta a corto plazo tras los resultados del cuarto trimestre y los comentarios de la dirección, que señalan el año fiscal 2026 como un año de transición con poca visibilidad"

Los expertos del banco británico también ajustaron al alza el precio objetivo para otras seis emisoras de consumo, aunque en todos los casos mantuvieron la misma recomendación. Estas son Alsea, FEMSA, Bimbo, KOF, Kimbetkly Clark de México y Liverpool.