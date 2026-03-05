Pánico en los suburbios de Beirut tras llamado sin precedentes de Israel a evacuar

El pánico inundó Beirut este jueves tras un llamamiento sin precedentes de Israel para evacuar los suburbios del sur de la capital libanesa, en previsión de bombardeos contra este bastión de Hezbolá.

Líbano se vio envuelto en la guerra en Oriente Medio el lunes, tras un primer ataque contra Israel del movimiento proiraní.

Hezbolá afirmó querer "vengar" la muerte del ayatolá Alí Jamenei, fallecido en el primer día de la ofensiva israeloestadounidense, el sábado.

Al menos 77 personas han muerto desde el lunes y otras 90,000 han sido desplazadas, según las autoridades, por la campaña de ataques israelíes.

"Salven sus vidas y evacuen sus viviendas de inmediato", instó este jueves el ejército israelí a los habitantes de toda la periferia sur de Beirut, donde viven cientos de miles de personas.

Poco después, algunas personas dispararon al aire para alertar a la población y se formaron atascos monstruosos en las afueras de estos barrios.

"Muy pronto, Dahiyeh [los suburbios del sur de Beirut] se parecerá a Jan Yunis", declaró el ministro de Finanzas israelí, el político de ultraderecha Bezalel Smotrich, en referencia a una localidad del sur de Gaza arrasada por los bombardeos israelíes durante la guerra con el movimiento islamista Hamás.

Israel, cuyo ejército ha penetrado en varias localidades del sur de Líbano, también renovó el jueves su llamamiento a evacuar una amplia zona situada entre la frontera y el río Litani, unos treinta kilómetros más al norte.

Estos llamados, dirigidos a la población de una amplia zona del sur de Líbano que abarca aproximadamente el 8% del territorio, "es muy probable que violen las leyes de la guerra", según la ONG Human Rights Watch (HRW).

Ocho muertos este jueves

La agencia de noticias libanesa Ani afirmó que seis miembros de dos familias murieron el jueves en ataques aéreos sobre el sur de Líbano.

En el este del país, lejos de la frontera con Israel, un ataque alcanzó un automóvil en la carretera que conduce a la ciudad de Zahlé, matando a dos personas, según el Ministerio de Salud.

Las autoridades libanesas también anunciaron tres nuevas muertes en ataques israelíes que tuvieron como objetivo dos automóviles en la autopista que conduce al aeropuerto de Beirut.

Además, según Ani, Israel mató a un alto cargo de Hamás, Wasim Atalá al Ali, en un campo de refugiados en el norte del país.

Por su parte, Hezbolá reivindicó este jueves dos nuevos ataques contra el norte de Israel.

Las autoridades libanesas decidieron el lunes "la prohibición inmediata de todas las actividades militares y de seguridad de Hezbolá", tras su primer ataque contra Israel, que provocó una respuesta masiva.

En un intento por apretar aún más el cerco alrededor de este movimiento, el gobierno decidió el jueves prohibir cualquier eventual actividad militar de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní.

Hezbolá se enfrentará a la "agresión israeloestadounidense" y no se rendirá, aseguró el miércoles su líder, Naim Qassem, en su primer discurso desde el inicio la guerra.

El grupo armado chiita informó por primera vez el miércoles de enfrentamientos "directos" con soldados israelíes que entraron en la aldea de Jiam, a 6 kilómetros de la frontera con Israel.

Según los términos de una tregua firmada en noviembre de 2024, solo los cascos azules de la ONU y el ejército libanés están autorizados a portar armas al sur del río Litani, una zona fronteriza con Israel.

Se suponía que Israel debía retirar todas sus fuerzas, pero mantuvo tropas en cinco puntos de esa zona que considera estratégicos, y llevó a cabo bombardeos regulares por la negativa de Hezbolá a deponer las armas.