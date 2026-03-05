Cómo tributan las ganancias del juego online en México

Contrario a lo que muchas personas pueden pensar, las ganancias que se obtienen a través del juego de casino pagan impuestos, tanto si se trata de casinos en línea como de salas tradicionales o casas de apuestas deportivas.

Sin embargo, para que el cobro sea legal, el casino debe contar con una licencia de SEGOB. Por eso, se recomienda revisar la lista de mejores casinos online de México antes de jugar, de manera de únicamente acceder a estos sitios y así evitar problemas.

Todo el juego en México paga impuestos

Las ganancias obtenidas como resultado del juego en tragamonedas, apuestas deportivas, ruletas o juegos de paño son ingresos gravables y se circunscriben dentro del Régimen de Ingresos por Obtención de Premios.

A pesar de que un gran número de jugadores desconoce el dato, recibir un premio implica responsabilidades fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en un sistema con tres actores: el jugador, el casino y la autoridad fiscal.

El jugador es el contribuyente final; el casino autorizado actúa como agente retenedor del impuesto cuando corresponde; y el SAT supervisa el cumplimiento de las obligaciones.

La importancia de jugar en casinos con licencia de la SEGOB

Cuando el operador tiene licencia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el impuesto aplicable se retiene de forma automática y se entrega un comprobante fiscal, lo que simplifica el proceso para el usuario.

En cambio, si se juega en plataformas sin licencia mexicana, el propio jugador debe calcular, declarar y pagar sus impuestos, lo que aumenta el riesgo de sanciones costosas, dado que las ganancias están sujetas al Impuesto Sobre la Renta (ISR). En el caso de que se rellene mal la información, existe la posibilidad de cargas locales según el estado.

A lo anterior se suma que, si los ingresos por premios, préstamos y donativos superan los 600.000 pesos anuales, el contribuyente debe presentar declaración anual. Por ese motivo, es necesario tener un registro detallado de todas las ganancias producidas en el año.

Legalidad de los casinos en México: Un laberinto difícil de atravesar

El juego online en México no está regulado formalmente, ya que la ley que aplica al sector de los casinos fue elaborada en 1947. Entonces, a nivel local, los casinos operan bajo un sistema de autorizaciones de SEGOB.

Cada plataforma es supervisada por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos. Este marco legal permite operar a casinos con un permiso local específico. No tienen una licencia tan sólida como sí la tienen otros países de la región con legislación ad hoc.

Por ejemplo, en Colombia hay una única ley de juego en línea y un organismo (Coljuegos) que otorga las licencias a los operadores, después de pasar una serie de homologaciones y cumplimientos. En México, en cambio, las plataformas funcionan mediante acuerdos con permisionarios mexicanos.

Es por eso que a nivel local conviven operadores plenamente regulados y otros que operan bajo licencias internacionales. Para el jugador, en ocasiones es difícil distinguir cuáles son los casinos con licencia SEGOB. Saber separar unos de otros es crucial, ya que los legales son los únicos que ofrecen seguridad jurídica, procesos de verificación claros y cumplimiento fiscal automático.

Operadores con licencia mexicana

Cuando un casino opera con licencia mexicana, esta información suele aparecer en el pie de página del sitio. En el mercado destacan operadores internacionales, que operan con permisionarios mexicanos.

En estos casos se cumplen todos los requisitos regulatorios, como el soporte en español y el pago en moneda local. De la misma forma, en muchos casos, gestionan automáticamente la retención fiscal de premios.

En contraste, existen plataformas internacionales que tienen licencias extranjeras y accesibles desde México, pero no tienen respaldo legal local, lo que implica que el jugador asume completamente su responsabilidad fiscal.

Plataformas con operación mixta y zona gris

Algunas plataformas operan mediante acuerdos indirectos con entidades autorizadas, lo que se conoce como operación mixta. En estos casos, conviene verificar la situación regulatoria antes de registrarse, ya que pueden existir cambios o auditorías que afecten su estatus legal.

De la misma forma, los casinos en "zona gris" operan solo con licencias internacionales y, técnicamente, funcionan. Sin embargo, ofrecen un respaldo legal mucho menor en caso de conflicto y no actúan como agentes retenedores del ISR, por lo que el jugador debe declarar manualmente sus ganancias.

Cómo funciona la tributación del juego online

En México, las ganancias del juego se consideran ingresos por premios. Cuando el casino tiene licencia local, puede retener el impuesto correspondiente y entregar el comprobante fiscal. Esta retención funciona como un anticipo del ISR, aunque en ciertos casos el contribuyente debe regularizar su situación en la declaración anual.

Además del ISR, algunos estados aplican impuestos locales sobre premios, lo que puede incrementar la carga fiscal total. La combinación de impuestos depende del lugar donde se obtiene la ganancia y del marco legal aplicable.

Como el panorama impositivo es difícil de navegar, solo resta decir que es sumamente conveniente moverse solamente en el mercado legal autorizado por SEGOB, para evitar problemas tanto con las retiradas como con la declaración de los premios.