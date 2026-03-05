La gente quiere invertir en México; mi compromiso con el país y Banamex es total: Chico Pardo

El empresario mexicano Fernando Chico Pardo, quien ya es dueño del 25% de Banamex, así como accionista de referencia y presidente del grupo financiero, aseguró que la gente quiere confiar e invertir en México.

En el marco de su primera participación en una Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, dijo que prueba de ello, fue que el domingo 22 de febrero pasado, cuando se suscitaron hechos de violencia en Jalisco y otras entidades, fue el día en que nuevos accionistas firmaron para adquirir otro 24% del Banco Nacional de México.

“No hubo ninguno que dudó o tuvo algún segundo pensamiento o nada. Todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones. Esto habla maravillas de México; la gente quiere confiar en México, quiere invertir en México, es gracias al liderazgo que tenemos”, expresó.

Agregó que al cierre de estos nuevos acuerdos -sólo falta el aval de algunas autoridades-, más del 25% de las acciones de Banamex estará en manos de inversionistas mexicanos, “que al igual que yo, es una muestra clara de la confianza que tenemos en nuestro país y nuestro gobierno”.

Recordó que entre los nuevos accionistas de Banamex, se encuentran General Atlantic, Blackstone, Liberty, Chubb, y el Fondo soberano de Qatar que, mencionó, por primera vez invierte en Latinoamérica.

Dijo que entre todos adquirirán otro 24% de Banamex, con participaciones accionarias limitadas a un máximo de 4.9% por inversionista. “Sólo está pendiente en esta etapa, la autorización del regulador antimonopolio de México, que confíamos suceda muy pronto”.

“Estamos muy orgullosos de que estos socios respalden a México y crean en sus perspectivas, adicionalmente a la confianza que muestran a nuestra institución”, subrayó.

Vio oportunidad de tener impacto positivo en el país

Fernando Chico Pardo comentó que decidió invertir en Banamex, porque vio una oportunidad única de tener un impacto positivo en los colaboradores y el país.

“Durante mi carrera, los proyectos y empresas que he liderado, mantienen un eje común, que es la confianza en México y la profunda convicción de que la mayor inversión, la mejor inversión está aquí, por sus grandes posibilidades y sobre todo por su gente”, argumentó.

Añadió: “Este proyecto es de suma importancia para mí y para mi familia. Mi compromiso con México y con Banamex, es total y de largo plazo”.

Compromiso de ser motor de desarrollo

El empresario resaltó que cuando las autoridades financieras mexicanas autorizaron la compra de Banamex, se comprometió a ser un motor de desarrollo en todo el país.

“Hoy todos tenemos que creer en México, no debemos ser factores de queja, debemos hacer todos nuestro mayor esfuerzo para que nuestro país crezca. Como empresarios, nuestra vocación es tomar riesgos, invertir para que los proyectos se desarrollen”, apuntó.

El empresario agradeció al secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, el que todas las autorizaciones regulatorias para comprar 25% de Banamex, fueran en tiempo récord.

Nueva etapa

El presidente de Banamex expuso que, en adelante, todo el enfoque se centrará en diferentes prioridades, entre las que destacan: que el banco sea el referente para los jóvenes y sus empresarios; ser líder en lo digital; y reconstruir y fortalecer los negocios que, por la separación, se quedaron en Citi, y que son banca corporativa y de inversión.

De igual forma, mencionó que desconsolidar a Banamex de Citi, es tan prioritario como urgente.

“Vamos a estar centrados en el cliente. El cliente es lo más importante y todo el día vamos a pensar en el cliente, que nuestros clientes estén convencidos de que este es el mejor banco del país”, enfatizó.

“Estamos de regreso”

En tanto, Manuel Romo, director general de Banamex, destacó que bajo el liderazgo de Chico Pardo, la ambición de la institución es muy clara: “ser el líder en el sistema financiero, y estamos de regreso”.

Afirmó que lo mejor está por venir: “de aquí en adelante, van a ver más innovación, más cercanía, acompañada siempre de nuestra solidez y seguridad, porque sin Banamex, no se explica el sistema financiero mexicano moderno”.