Nueva Área Natural Protegida para los queretanos

Felifer cumple con queretanos con nuevas Áreas Naturales Protegidas

Con la aprobación unánime del Decreto de Área Natural Protegida (ANP) para Cerro Colorado el Municipio de Querétaro, encabezado por Felipe Fernando Macías Olvera, dio cumplimiento a un compromiso con los queretanos.

En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Querétaro aprobó de manera unánime el Decreto de Área Natural Protegida, con categoría de zona de preservación ecológica de centro de población y subcategoría de Parque Intraurbano del área denominada Cerro Colorado, Delegación Villa Cayetano Rubio, con una superficie de 12.14 hectáreas.

Con este decreto se busca asegurar la conservación de la biodiversidad local, enfrentar los efectos del cambio climático y atender las inquietudes de los ciudadanos que buscan más y mejores espacios para preservar sus recursos naturales y proteger su derecho a un medio ambiente sano.

Esta ANP se suma a la que fue decretada el año pasado por el Ayuntamiento de Querétaro,donde se reconoció a Cañada Bolaños como Área Natural Protegida, con una superficie de alrededor de 44 hectáreas.

El propósito de dicha declaratoria es preservar los ambientes naturales dentro de las zonas de los asentamientos humanos y en su entorno para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mantener su equilibrio ecológico, conservar los recursos naturales y la protección del medio ambiente, al ser éste un lugar con alto valor por los servicios ambientales que brinda y la biodiversidad que alberga, aspectos fundamentales para lograr el desarrollo sustentable en el Municipio de Querétaro.