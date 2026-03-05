Trafigura y minera venezolana firman acuerdo por hasta 1,000 kilos de oro

La compañía minera estatal de Venezuela firmó un acuerdo multimillonario para vender hasta 1,000 kilogramos de barras de oro doré al comerciante de materias primas Trafigura para los mercados estadounidenses, según un funcionario.

El acuerdo requiere que la compañía minera venezolana Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilogramos de barras de oro doré a Trafigura, informó Axios, y agregó que Trafigura enviará el oro a las refinerías según otro contrato con el Gobierno de Estados Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el negocio en una declaración a Reuters, diciendo que el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien llegó a Venezuela el miércoles, ayudó a cerrarlo.

"Este histórico acuerdo aurífero entre Trafi y Venezuela se venía gestando bajo la dirección del presidente Trump", dijo el funcionario.

"Estamos ayudando a Venezuela a restaurar su sector minero, lo que facilitará a la industria estadounidense obtener los minerales que necesitamos". El funcionario no proporcionó detalles específicos de los términos del acuerdo.