¿Qué se sabe de la fuga masiva de reos en penal de Puerto Vallarta tras muerte de “El Mencho”?

Este domingo 22 de febrero de 2026, tras confirmarse el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, se desató una intensa jornada de violencia en varios puntos de Jalisco que incluyó narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

En medio de ese contexto de violencia y confusión, un grupo armados atacó el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure), el penal estatal de Ixtapa en Puerto Vallarta, logrando derribar un portón con vehículos y abrir un hueco en la seguridad

¿Cómo se fugaron?

El reporte de las autoridades de Jalisco indicó que 23 internos aprovecharon el ataque externo para evadir la vigilancia y escapar del penal el mismo domingo en que murió el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El secretario de Seguridad de Jalisco señaló que los agresores llegaron, dispararon contra las instalaciones y, en el caos que siguió, los reos lograron salir del centro penitenciario.

Durante la revuelta, un custodio del penal perdió la vida y las autoridades comenzaron de inmediato operativos en carretera y en diversas zonas urbanas para interceptar a los prófugos, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía estatal y fuerzas federales.

La mayoría de los prófugos son considerados de alta peligrosidad por delitos como homicidio, secuestro exprés, portación de armas exclusivas del Ejército, desaparición forzada y otros cargos graves:

Alexis Reyes Corona o Jesús Alejandro Valentín Rodarte, 36 años / robo calificado. César Antonio Hernández Figueroa, 34 años / delitos contra la salud. Chrysthian Alejandro Lozano Mendoza, 39 años / robo y homicidio calificado. Cristian Alonso Moreno Heredia, 29 años / homicidio calificado. David Abraham Ramírez Fuentes, 30 años / homicidio calificado. David Pérez Pérez, 25 años / delitos contra la salud, desaparición forzada de personas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, entre otros. Francisco Javier Tapia Corona, 31 años / desaparición forzada de personas. Gustavo Mendoza de León, 39 años / secuestro exprés. Iván Arnulfo Mendoza Medina, 40 años / homicidio calificado. José Alfredo González Madrigal, 44 años / robo calificado. José Refugio Neri Gutiérrez o Ricardo Nava Ríos, 36 años / homicidio. Jhon Kennedy Campaz Cuenu, 38 años, colombiano / delitos contra representantes de la autoridad, homicidio y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Jorge Horacio Santiago Bravo o José Jorge Santiago López, 31 años / homicidio, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Joseph Santos Espino Castellanos, 25 años / homicidio calificado. Julio César Hernández Jiménez, 36 años / desaparición forzada de personas. Luis Antonio Galván García, 30 años / delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia. Luis Felipe Aceves Gómez, 29 años / homicidio calificado y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Max Rafael Bárcenas Reyes, 25 años / posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Michel Naranjo Rojas o Michael Anthony Rojas Naranjo, 40 años / robo calificado. Raúl Salazar García, 60 años / homicidio calificado en grado de tentativa. Sergio Pérez Espino, 48 años / delitos contra la salud. Sergio Alejandro López Balderas, 28 años / robo calificado y disparar contra una persona. Sergio López Rangel, 28 años / posesión de hidrocarburo o petróleo crudo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Situación actual

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que recapturaron a cuatro de los 23 reos en un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina y el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, coordinado con las autoridades de Jalisco.

También confirmó que la investigación sigue y se mantienen operativos activos para ubicar y detener a los 19 prófugos restantes, con esfuerzos que incluyen alertas migratorias, vigilancia en carreteras, puntos de revisión en zonas estratégicas y operativos especiales en comunidades colindantes al estado.