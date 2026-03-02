El euro y el yen caen frente al dólar ante la escalada de la guerra en Oriente Medio

El euro y el yen caían ⁠este lunes, ya que las preocupaciones por el aumento de los precios del petróleo afectaban a las monedas de los países más expuestos a la escasez de ⁠energía, mientras que el dólar ⁠se beneficiaba de la demanda de refugio seguro ante la preocupación por la ampliación del conflicto en Oriente Medio.

La guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán se amplió el lunes sin que se vislumbre un final, ya que Israel atacó el Líbano en respuesta a las acometidas de Hezbolá, y Teherán lanzó misiles y drones contra los Estados del Golfo y una base aérea británica situada en Chipre.

Los futuros del crudo Brent subieron hasta un 13%, pero luego recortaron ganancias y operaban con un alza del 7.6%, a 78.64 dólares por barril.

Qatar detuvo su producción de gas natural licuado este lunes, lo que provocó los cierres preventivos de instalaciones petroleras y gasísticas en todo Oriente Medio.

Europa y Japón están más expuestos al aumento de los costos energéticos que Estados Unidos, que es un exportador neto de energía.

El índice dólar, que mide la cotización del dólar frente a una cesta de seis divisas, subía un 0.59% a 98.65 unidades. El euro bajaba un 1.08% a ⁠1.1686 dólares, mientras que frente al yen japonés, ⁠el dólar se fortalecía un 1.1% ⁠a 157.74.

La moneda estadounidense también se beneficiaba de la demanda de activos refugio, ya ⁠que los operadores analizaban cuánto tiempo podría durar el conflicto y cuál sería su desenlace final.

Las preocupaciones de que una mayor inflación retrase la fecha en que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés también impulsaban al dólar.

El mercado espera ahora el próximo recorte de tasas hasta septiembre, frente a las expectativas previas de julio, según los futuros de los fondos federales.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin subía un 5.43% a 69,271 dólares.