El euro y el yen caen frente al dólar ante la escalada de la guerra en Oriente Medio
El euro y el yen caían este lunes, ya que las preocupaciones por el aumento de los precios del petróleo afectaban a las monedas de los países más expuestos a la escasez de energía.
El euro y el yen caían este lunes, ya que las preocupaciones por el aumento de los precios del petróleo afectaban a las monedas de los países más expuestos a la escasez de energía, mientras que el dólar se beneficiaba de la demanda de refugio seguro ante la preocupación por la ampliación del conflicto en Oriente Medio.
La guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán se amplió el lunes sin que se vislumbre un final, ya que Israel atacó el Líbano en respuesta a las acometidas de Hezbolá, y Teherán lanzó misiles y drones contra los Estados del Golfo y una base aérea británica situada en Chipre.
Los futuros del crudo Brent subieron hasta un 13%, pero luego recortaron ganancias y operaban con un alza del 7.6%, a 78.64 dólares por barril.
Qatar detuvo su producción de gas natural licuado este lunes, lo que provocó los cierres preventivos de instalaciones petroleras y gasísticas en todo Oriente Medio.
Europa y Japón están más expuestos al aumento de los costos energéticos que Estados Unidos, que es un exportador neto de energía.
El índice dólar, que mide la cotización del dólar frente a una cesta de seis divisas, subía un 0.59% a 98.65 unidades. El euro bajaba un 1.08% a 1.1686 dólares, mientras que frente al yen japonés, el dólar se fortalecía un 1.1% a 157.74.
La moneda estadounidense también se beneficiaba de la demanda de activos refugio, ya que los operadores analizaban cuánto tiempo podría durar el conflicto y cuál sería su desenlace final.
Las preocupaciones de que una mayor inflación retrase la fecha en que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés también impulsaban al dólar.
El mercado espera ahora el próximo recorte de tasas hasta septiembre, frente a las expectativas previas de julio, según los futuros de los fondos federales.
En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin subía un 5.43% a 69,271 dólares.