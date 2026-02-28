El CJNG funciona como una poderosa empresa de mercados ilegales

Considerada como una de las organizaciones criminales más poderosas de México y del mundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) funciona como una empresa de mercados ilegales dedicada no solo al trasiego de drogas a gran escala, sino a una serie de actividades ilícitas entre las que sobresalen el huachicol, extorsión y fraudes, por ejemplo, en propiedades en tiempo compartido.

Quienes intentan calcular sus ingresos incurren en una danza de cifras que van desde 3,000 a 10,000 millones de dólares anuales, hasta números de entre 18,000 y 58,000 millones de dólares anuales o más, aunque la mayoría se limitan a decir miles de millones anuales.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó que prácticamente todos los grupos de la delincuencia organizada que operan en México han experimentado una amplia diversificación en sus portafolios de negocios y han ocurrido de diversas formas: ya sea para recuperar los ingresos que bajan por la venta o trasiego de algún tipo de droga o por tener presencia en nuevos mercados altamente rentables.

Lo que ha ocurrido es que cuando una organización criminal incursiona en determinado mercado ilícito, inmediatamente después otras lo hacen también.

Recordó que los cárteles no son organizaciones monolíticas, sino que están confirmado por una serie de células locales o franquiciatarios que necesitan ingresos económicos para operar y lo consiguen, ya sea mediante la extorsión, secuestro o controlando mercados ilegales, incluso en la explotación de recursos naturales, incluida la depredación de especies en peligro de extinción y distribución ilegal de agua potable.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos difundió un comunicado en junio pasado en que señala que, además de las actividades de narcotráfico, el CJNG está involucrado en una serie de actividades delictivas, incluyendo el robo de combustible, el fraude de tiempo compartido y el tráfico de migrantes.

Organizaciones civiles que se dedican al estudio de la delincuencia internacional también han señalado la diversificación de negocios ilícitos de esa organización criminal.

De acuerdo con la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GI por sus siglas en inglés), ha diversificado su portafolio criminal para incluir lavado de dinero, tráfico de armas, extorsión y secuestro.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés) publicó en 2024 un análisis titulado “La expansión y diversificación de los cárteles mexicanos: nuevos actores y mercados dinámicos” en el que señala que el CJNG se convirtió en una estructura criminal multifacética y trasnacional a través de asociados, facilitadores y intermediarios en todos los continentes excepto la Antártida.

En México, académicos han explicado también esa ampliación. En 2022, Josué Ángel González Torres presentó su tesis de doctorado en la UNAM, (Análisis de redes criminales en México: El caso del CJNG) en la que plantea que, si bien el CJNG se dedica principalmente a la manufacturación y distribución de metanfetaminas, cocaína, heroína y fentanilo, para entonces ya había diversificado sus actividades hacia la extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos y tráfico de personas.

Expone que, entre 2011 y 2020, con base en datos de personas de esa organización arrestadas por las autoridades mexicanas, 30% estaban relacionadas con actividades de tráfico de drogas; 15% por portación de armas; 8% secuestro; 6% lavado de dinero; 4% extorsión, entre otros.

Tráfico de drogas

Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, el CJNG es la organización criminal con mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina en México y, en los últimos años, ha incluido el tráfico de fentanilo hacia esa nación. bit.ly/4tOOzxc

Al respecto, Víctor Manuel Sánchez Valdés mencionó que la actividad más lucrativa para ese cártel es el tráfico de drogas, porque producirlas es muy barato. Lo que las encarece considerablemente es la prohibición. La cocaína sigue siendo la que le deja más ingresos y luego las metanfetaminas.

Desde 2017, Oseguera Cervantes fue acusado en varias ocasiones en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, Estados Unidos.

La acusación formal sustitutiva más reciente, presentada el 5 de abril de 2022, lo señalaba de ser responsable de conspiración y distribución de metanfetamina, cocaína y fentanilo con fines de importación ilegal a Estados Unidos.

También estaba acusado bajo el Estatuto de Narcotraficantes por operar una empresa criminal continua.

Según esa dependencia del gobierno estadounidense, el CJNG opera laboratorios clandestinos en México para producir fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas ilícitas que se trafican a ese país.

También asegura que controla el puerto de Manzanillo, Colima y dirige la adquisición de precursores de fentanilo y otras operaciones de narcotráfico a través de él.

El 1 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a una red que genera “cientos de millones de dólares” para el CJNG a través del tráfico de fentanilo.

En su reporte “Criminalidad y dinámicas de multidelito. Tendencias en América Latina”, publicado en noviembre de 2025, Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, señala que los cárteles mexicanos han establecido rutas para el tráfico de cocaína, drogas sintéticas, incluido el fentanilo, con destino final a Estados Unidos.

En 2024 el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos destaca la incursión del CJNG en la obtención de precursores de China, India y Turquía; el control de operaciones ilícitas de minería de oro en Ecuador y Venezuela en alianza con grupos criminales colombianos y venezolanos; así como su acceso y control parcial de puertos clave en México, Centroamérica y el Cono Sur.

También refiere la expansión de redes de distribución de cocaína y operaciones de blanqueo de capitales hacia Europa con la 'Ndrangheta' italiana; controlando nuevos centros operativos en Argentina, Brasil y Paraguay; controlar rutas clave de tráfico y tráfico de personas a través de Centroamérica y México; y impulsando el comercio multimillonario de fármacos falsificados disfrazando sus productos sintéticos de fármacos como productos farmacéuticos.

Huachicol

Víctor Manuel Sánchez Valdés explicó que hace algunas décadas, algunos grupos delictivos locales comenzaron a irrumpir en el robo de combustible, pero luego fueron controlados por organizaciones más grandes.

Con el tiempo esa actividad evolucionó y actualmente hay cuatro tipos: El primero es el que se hace mediante la perforación de los ductos para extraer el combustible; el segundo es el robo de pipas de transporte; el tercero es el robo directamente en instalaciones de Pemex y el cuarto es la importación de combustible haciéndolo pasar por otras sustancias para evadir el pago de impuestos, mejor conocido como huachicol fiscal. Este último es el más lucrativo y hoy por hoy es la segunda fuente de ingresos para el CJNG.

El 1 de mayo de 2025 la OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a una red del CJNG dedicada al robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo mexicano robado.

La acción se emitió simultáneamente con una alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) que proporcionó tipologías y señales de alerta indicativas de esquemas de contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste estadounidense asociados con el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México.

Concretamente sancionó a tres ciudadanos mexicanos y dos entidades con base en México involucradas en una red de narcotráfico y robo de combustible vinculada al Cártel.

“Esta red genera cientos de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG, mediante diversas actividades delictivas, como el tráfico de fentanilo, el robo de combustible y el contrabando de petróleo crudo robado de México a través de la frontera suroeste”, indica.

Ahí asegura que en los últimos años el robo de combustible en México, incluido el contrabando de petróleo crudo, se ha convertido en la fuente de ingresos ilícitos no relacionados con drogas más significativa para los cárteles mexicanos y que les permite mantener sus empresas criminales globales y operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Según la autoridad estadounidense, el contrabando de petróleo a través de la frontera suroeste de Estados Unidos es una evolución creciente de los esquemas de robo de combustible (huachicol) más amplios y generalizados en México, donde los ladrones (huachicoleros) afiliados a los cárteles roban combustible, como gasolina y diésel, de Pemex.

Luego venden el combustible robado en el mercado negro mexicano a través de establecimientos de combustible informales en las carreteras y estaciones de servicio controladas por los cárteles. También lo venden en Centramérica, asegura.

El 10 de septiembre de 2024, la OFAC, impuso sanciones a nueve ciudadanos mexicanos y a 26 entidades con sede en México vinculadas a una red de robo de combustible en México afiliada al CJNG que ha generado decenas de millones de dólares en ingresos ilícitos.

En esa ocasión, la OFAC designó a Cesar Morfin Morfin (también conocido como Primito), un líder de la CJNG que se beneficia del robo de combustible.

Esa persona es identificada como líder de la célula CJNG en Tamaulipas también está involucrada en el transporte, importación y distribución de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína.

Extorsión

Víctor Manuel Sánchez Valdés comentó que la tercera fuente de ingresos más importante para el Cártel es la extorsión, sobre todo a empresas mineras y productores agrícolas como limoneros y aguacateros.

Al respecto, el reporte “Criminalidad y dinámicas de multidelito. Tendencias en América Latina”, publicado en noviembre de 2025 por Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Trasnacional (GI) señala que las organizaciones criminales operan en México redes de extorsión con ganancias de alrededor de 226,000 millones de pesos anuales.

Las empresas mineras son de las más afectadas por la delincuencia organizada en general.

No hay información específica sobre la extorsión a estas empresas que genera el CJNG, pero analistas en materia de seguridad refieren que esa actividad le representa una importante fuente de ingresos.

En su Informe Anual 2025, la Cámara Minera de México (Camimex), refiere que las empresas del sector, al operar en zonas alejadas de los centros urbanos, son un blanco susceptible de delitos de diversa índole, desde el robo en instalaciones, hasta el asalto en el transporte de material, pasando por otra amplia gama de ilícitos que afectan a la propiedad y a las personas.

Aunque no menciona expresamente extorsiones, esa cámara estima que los delitos que impactan al sector representan hasta 5% de los costos totales y hasta 7% en mermas, afectando además las condiciones de inversión y, por tanto, la competitividad de la industria. Eso obliga a las compañías a desviar recursos para seguridad privada, rubro en el que en 2024 destinaron 105.7 millones de dólares y prevén que cuando cierren las cuentas de 2025 hayan desembolsado por ese concepto 108.7 millones de dólares.

Por otra parte, según el informe titulado “Los traficantes no dejan piedra sin remover”, de la Agencia de Investigación ambiental (EIA por sus siglas en Inglés), publicado en julio de 2025, en Querétaro, que es considerado como estado con la mayor producción de mercurio primario en México, se documentó que el CJNG presuntamente tomó el control de minas de ese mineral que exportaban a Bolivia, Colombia y Perú para su uso en la extracción de oro.

Dice que una investigación realizada por esa organización expone cómo aproximadamente 200 toneladas de mercurio procedente de Querétaro fueron contrabandeadas entre 2019 y 2025 a Bolivia, Colombia y Perú, donde facilitan la minería ilegal de oro a pequeña escala.

La EIA estima que, entre abril de 2019 y junio de 2025, se ha producido un mínimo de 8,000 millones de dólares en oro ilegal mediante el uso del mercurio traficado desde México a esa región.

Refiere que en 2020 había alrededor de 19 minas en operación con una producción anual de alrededor de 100 toneladas. La extracción depende de operaciones con baja tecnología.

Fraude en tiempos compartidos

Desde abril de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al CJNG en la actividad de fraudes a través de la venta de propiedades de tiempo compartido en destinos turísticos de México.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Eduardo Pardo Espino junto con otras seis personas y 19 empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido “liderado”, según la dependencia, por el CJNG.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson dijo en abril de ese año que la profunda implicación de CJNG en fraudes de tiempo compartido en la zona de Puerto Vallarta y otros lugares, que a menudo tiene como objetivo a ciudadanos estadounidenses mayores y puede defraudar a víctimas de sus ahorros, es una fuente de ingresos importante para esa empresa criminal.

Ese mismo año, la OFAC sancionó a ocho empresas mexicanas, presuntamente vinculadas, directa o indirectamente, a las actividades de fraude de multipropiedad de CJNG: Servicios Administrativos Fordtwoo, S.A. de C.V., Integracion Badeva, S.A. de C.V., JM Providers Office, S.A. de C.V., Promotora Vallarta One, S.A. de C.V., Recservi, S.A. de C.V., Corporativo Título I, S.A. de C.V., Corporativo TS Business Inc, S.A. de C.V., y TS Business Corporativo, S.A. de C.V.

El gobierno estadounidense aseguró que esas empresas eran controladas por gente del CJNG.

En total esa ocasión sancionó a siete individuos y a otras 19 empresas mexicanas —ubicadas en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco y otros lugares— que están vinculadas, directa o indirectamente, a las actividades de tiempo compartido de CJNG.

Anteriormente, en abril de 2015, la OFAC sancionó a varias empresas vinculadas al CJNG que se dedicaban a diversas actividades comerciales y a varias personas que desempeñaron papeles críticos en el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y la corrupción del CJNG.

Lavado de dinero

En el reporte 2024 “Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero (NMLRA por sus siglas en inglés), el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que las actividades financieras ilícitas del CJNG y del Cártel de Sinaloa representan riesgos para los bancos, empresas de servicios financieros, así como agentes inmobiliarios y de abogados y de las proveedoras de servicios de activos virtuales.

A manera de ejemplo cita una acusación de marzo de 2022 en la que se involucró a una tienda de comida de Sacramento que era utilizada para lavar dinero del CJNG. Se le acusó de lavar 230,000 dólares en efectivo que correspondían a una semana de venta de cocaína.

El 11 de septiembre pasado, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó la detención de Óscar “N”, considerado principal operador financiero de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco.

A esa persona “se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, y es considerado el principal operador financiero de un grupo delictivo, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero”.

Hace unos días Animal Político publicó una investigación de Daniel Lizárraga en la que se expone que entre 2013 y 2024, Óscar Antonio Álvarez, consolidó una red de al menos 58 empresas fachada de los ramos de construcción, manejo de ganado, comercialización de metales y joyas, así como tequileras, que operaban legalmente con fines criminales.

Lo hasta aquí descrito ocurre en un contexto en el que, según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, México ocupa el primer lugar en materia de mercados criminales y el tercero en materia de crimen organizado, solo por debajo de Myanmar y Colombia, con una compleja diversificación de mercados ilícitos, redes criminales y debilidad institucional.