Premia la ANAC a alcalde de Querétaro Felipe Fernando Macías

Reconocen a Guardia Cívica entre los 31 mejores proyectos municipales de México

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, recibió el premio “Francisco Villarreal Torres” que otorga la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) donde reconoce políticas públicas que fortalecen el servicio público, la transparencia y el bien común.

El reconocimiento colocó al Municipio de Querétaro dentro de los 31 mejores proyectos municipales del país, gracias al nuevo modelo de seguridad de la Guardia Cívica, un esquema de proximidad, enfocado en atender faltas administrativas y fortalecer la presencia preventiva en colonias y comunidades, lo que permite optimizar la función policial y contribuir a la tranquilidad social.

“Tomamos la decisión de demostrar que, en este país, con una realidad muy compleja de violencia, damos el ejemplo de que en Querétaro sí se puede vivir en paz (…) Este modelo de Guardia Cívica es un modelo inédito de atención a sanciones administrativas, llegando al núcleo, a cada colonia y cada comunidad, con un modelo de proximidad mucho más eficiente, pero también conservando nuestra policía municipal como fuerza de élite, para atender también así los delitos de alto impacto”, expresó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías.

El alcalde refrendó su compromiso con la implementación de políticas públicas que impacten positivamente la calidad de vida de la población y en el fortalecimiento del desarrollo social.