Frente frío 17 provocará heladas y lluvias en varias regiones: así arranca el clima esta semana

El arranque de la semana estará marcado por un ambiente frío a gélido, lluvias en el noreste y una franja de vientos fuertes que se extenderá desde Baja California hasta el Golfo de México.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 17 persistirá entre este lunes primero y el martes 2 de diciembre, interactuando con corrientes en chorro y un río atmosférico que reforzarán el mal tiempo en varias regiones.

Lluvias y nublados

El SMN detalla que el frente frío 17 permanecerá activo sobre el oriente del país durante las primeras horas de la semana, generando chubascos y lluvias aisladas especialmente en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz.

Estas precipitaciones podrían intensificarse conforme el sistema avance hacia la zona central del Golfo, particularmente sobre la Huasteca.

En estados como Puebla, Nuevo León y partes de la Sierra Norte, se prevén lluvias ligeras acompañadas de nublados persistentes. Sobre la Península de Yucatán, el ingreso de humedad dejará chubascos dispersos, aunque sin acumulados significativos.

Heladas en mesas del Norte y Central

Lo que más predominará al inicio de la semana será el descenso de temperatura, acentuado por la masa de aire polar asociada al frente. El SMN prevé heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, con valores mínimos de hasta –10 grados Celsius en las áreas más elevadas de la Sierra Madre Occidental.

En estados del centro como Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Morelos, no se descartan amaneceres de entre 0 y 5 grados Celsius, especialmente en zonas montañosas.

Viento fuerte

El inicio de semana también estará marcado por vientos fuertes, impulsados por una vaguada en niveles medios y altos y por la corriente en chorro polar.

Entre lunes y martes se anticipan rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Zacatecas, además de efectos similares en estados del noreste como Nuevo León y San Luis Potosí.

Sobre el Golfo de México, el viento del norte alcanzará rachas de hasta 60 km/h en Tamaulipas, extendiéndose hacia Veracruz conforme avance el martes.

Nublados y lluvia ligera por humedad del Pacífico

El ingreso de humedad del Pacífico y Caribe mantendrá cielo medio nublado, nieblas y lloviznas en estados del occidente y centro como Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estas regiones se espera un ambiente más templado durante la tarde, pero con noches frías, principalmente en zonas altas.

¿Qué esperar en los próximos días?

Hacia el martes, el SMN prevé que el frente 17 siga ocasionando lluvias en el oriente y noreste del país, mientras un río atmosférico reforzará las precipitaciones y rachas de viento en el noroeste.

Para miércoles y jueves, este sistema generará lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, además de un marcado descenso de temperatura en todo el sector noroeste.