Frente frío 17 y lluvias en el sureste: así estará el clima este sábado 29 y domingo 30 de noviembre

El último fin de semana de noviembre estará marcado por condiciones cambiantes en el país, ya que, mientras la masa de aire polar que impulsó al frente frío número 16 comenzará a perder intensidad y permitirá un ligero repunte en las temperaturas diurnas, el acercamiento del nuevo frente frío número 17 traerá de vuelta el ambiente frío y rachas de viento en el norte. En el sureste, las lluvias seguirán dominando el escenario.

A continuación, el pronóstico para este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Sábado 29 de noviembre

Para este sábado se prevé que la masa de aire polar que impulsó al frente 16 comience a modificar sus características térmicas. Aun así, el ambiente se mantendrá de frío a muy frío durante la mañana, sobre todo en sierras de Chihuahua y Durango, donde las temperaturas podrán descender de -10 a -5 grados Celsius, con heladas.

Durante la tarde y noche se aproximará el frente frío 17 al norte y noreste del país. Su interacción con una línea seca y la corriente en chorro subtropical generará chubascos y posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h y eventual formación de torbellinos en zonas de Coahuila.

El ingreso de humedad del Golfo de México, el Pacífico y el Caribe mantendrá probabilidad de lluvias en varios estados. Las más relevantes se concentrarán en Quintana Roo, donde se esperan lluvias fuertes, así como chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Las temperaturas máximas más altas del día se registrarán en la costa del Pacífico, con valores de 35 a 40 grados Celsius en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Domingo 30 de noviembre

Para el domingo, el frente frío 17 se desplazará sobre el noreste del país. Su masa de aire polar generará un nuevo descenso de temperatura en regiones del norte, noreste y oriente, además de un evento de “Norte” con rachas de hasta 60 km/h en Tamaulipas y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Las lluvias continuarán en el litoral del Golfo. Se esperan precipitaciones fuertes en Tamaulipas (costa) y en la Huasteca Alta de Veracruz, mientras que habrá chubascos en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, además de estados del sureste como Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En las sierras de Chihuahua y Durango no se descarta la caída de nieve o aguanieve durante la madrugada, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

Las temperaturas mínimas seguirán muy bajas: entre -10 y -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados Celsius en sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En contraste, el sur y occidente del país mantendrán ambiente caluroso en zonas costeras, con máximas de 35 a 40 grados Celsius.