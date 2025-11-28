Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 1:00 min

Defensa de Bolsonaro pide "nulidad" del juicio y absolver al exmandatario brasileño

Jair Bolsonaro cumple su condena desde el martes en dependencias policiales en Brasilia.

main image

Los abogados piden "la nulidad del proceso penal" y que "se absuelva" a Bolsonaro.Foto: afp

AFP

La defensa de Jair Bolsonaro presentó el viernes un nuevo recurso para pedir la "nulidad" del juicio por golpismo que lo condenó a 27 años de prisión, tres días después de que la corte suprema ordenara que el expresidente brasileño comenzara a cumplir la pena.

Los abogados piden "la nulidad del proceso penal" y que "se absuelva" a Bolsonaro, en un documento al que tuvo acceso la AFP.

El exmandatario, de 70 años, cumple su condena desde el martes en dependencias policiales en Brasilia.

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete