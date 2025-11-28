Lectura 1:00 min
Defensa de Bolsonaro pide "nulidad" del juicio y absolver al exmandatario brasileño
Jair Bolsonaro cumple su condena desde el martes en dependencias policiales en Brasilia.
La defensa de Jair Bolsonaro presentó el viernes un nuevo recurso para pedir la "nulidad" del juicio por golpismo que lo condenó a 27 años de prisión, tres días después de que la corte suprema ordenara que el expresidente brasileño comenzara a cumplir la pena.
Los abogados piden "la nulidad del proceso penal" y que "se absuelva" a Bolsonaro, en un documento al que tuvo acceso la AFP.
El exmandatario, de 70 años, cumple su condena desde el martes en dependencias policiales en Brasilia.