Defensa de Bolsonaro pide "nulidad" del juicio y absolver al exmandatario brasileño

La defensa de Jair Bolsonaro presentó el viernes un nuevo recurso para pedir la "nulidad" del juicio por golpismo que lo condenó a 27 años de prisión, tres días después de que la corte suprema ordenara que el expresidente brasileño comenzara a cumplir la pena.

Los abogados piden "la nulidad del proceso penal" y que "se absuelva" a Bolsonaro, en un documento al que tuvo acceso la AFP.

El exmandatario, de 70 años, cumple su condena desde el martes en dependencias policiales en Brasilia.