Fiscalía de Michoacán revisará detención de implicado en asesinato del líder limonero Bernardo Bravo

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que se revisará la autenticidad de los documentos que vinculan al primer detenido por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder nacional de los limoneros, con una presunta Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Adelantó que existen varias líneas de investigación abiertas y no se descarta la participación de más personas en el crimen ocurrido el pasado 20 de octubre.

“Revisaremos la autenticidad de esta documentación para poder deslindar cualquier responsabilidad”, señaló el fiscal, quien explicó que en la región de Tierra Caliente la mayoría de los habitantes se dedica al corte y producción de limón, por lo que pidió no adelantar juicios sobre los vínculos del detenido con el sector productivo.

Torres Piña adelantó que la dependencia ofrecerá protección a la familia de Bravo Manríquez, si así lo solicita, una vez que transiten su duelo.

“Vamos a respetar esa etapa de privacidad, pero estaremos atentos a cualquier inquietud o petición que se dé por parte de ellos”, sostuvo.

El funcionario también confirmó que Bernardo Bravo no presentó denuncias formales ante la Fiscalía, pese a haber manifestado públicamente su preocupación por temas de extorsión y seguridad.

“Sabemos que lo hizo público, pero de manera individual; alguna situación formal ante la Fiscalía no nos acompaña”, admitió.