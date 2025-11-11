Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato de dos policías de tránsito

Dos policías de tránsito fueron asesinadas a tiros en Jalisco tras intentar inspeccionar un vehículo, informaron este martes autoridades locales.

Los cuerpos de ambas agentes de la Comisaría de la Policía Vial del estado fueron hallados en la caja de una camioneta policial con disparos de arma de fuego en la cabeza, reportó la Fiscalía estatal.

Según las primeras investigaciones, las oficiales de la Policía Vial de Jalisco, identificadas como Libna Mata Villegas, de 40 años y Gisela Ceballos Quezada, de 28 años de edad, realizaban un patrullaje en el municipio de El Salto y detuvieron a un vehículo con vidrios polarizados.

A continuación, hombres a bordo de otro automóvil llegaron al sitio. "Someten a las oficiales, las suben a la camioneta y las llevan al punto donde las encontraron sin vida", detalló el fiscal estatal Salvador González.

En tanto, la Secretaría de Seguridad de Jalisco emitió un mensaje en su cuenta de la red social X en la que condenó "enérgicamente el cobarde ataque".

El municipio de El Salto forma parte del área metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco. La ciudad albergará cuatro partidos del Mundial de 2026 organizado por Canadá, Estados Unidos y México.

El estado de Jalisco, donde opera el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es la entidad con mayor número de desaparecidos en México, más de 15,900 de los 127,000 que registra el país.

La mayoría de estos casos se acumulan desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo antidrogas con participación militar.