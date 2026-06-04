Explosión de bodega de gas LP en Tepeaca, Puebla, deja 3  heridos y obliga a evacuar a más de 2,000 personas

Una explosión registrada en una presunta bodega clandestina de almacenamiento de gas LP en el municipio de Tepeaca, Puebla, provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, dejó al menos tres personas lesionadas y obligó a evacuar de manera preventiva a más de 2,000 personas.

El incidente ocurrió en un predio ubicado en la colonia San Juan Negrete, donde cuatro autotanques cargados con gas LP estallaron y generaron un incendio de gran magnitud que puso en riesgo a habitantes, estudiantes y personal de instituciones cercanas.

Gobierno de Puebla despliega operativo de emergencia

Tras la explosión, el Gobierno de Puebla activó un operativo coordinado a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex), Protección Civil Municipal, Bomberos de Amozoc y la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades establecieron un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para coordinar las labores de atención, mitigación de riesgos y protección de la población.

Entre las acciones realizadas se encuentran el acordonamiento de la zona, el combate al incendio, trabajos de enfriamiento en el área afectada y la inspección de inmuebles cercanos para descartar daños estructurales. Horas después, las autoridades informaron que la situación se encontraba bajo control.

Más de 2,000 personas fueron evacuadas

Debido al riesgo de nuevas explosiones, se ordenó la evacuación preventiva de aproximadamente 2,000 personas. Entre los inmuebles desalojados se encuentran:

El Hospital General de Tepeaca.

La Preparatoria BUAP "2 de Octubre".

El Centro Escolar Miguel Negrete Novoa.

Viviendas ubicadas en los alrededores de la colonia San Juan Negrete.

Tan solo en el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa fueron evacuados 1,753 estudiantes, quienes fueron entregados a sus padres y tutores como medida de seguridad.

La fuerza de las detonaciones destruyó por completo la estructura donde presuntamente se almacenaba y distribuía el combustible. Del inmueble únicamente permanecieron en pie algunas columnas de concreto con daños severos y varillas expuestas, evidencia de la magnitud del estallido que sacudió a la zona.

Además, las autoridades realizaron labores de enfriamiento en cuatro vehículos localizados dentro del predio para evitar nuevos riesgos.

Reportan tres personas lesionadas

Pese a la magnitud del siniestro, las autoridades descartaron víctimas mortales. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó de manera preliminar que tres personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica.

Bomberos y personal de Protección Civil de la entidad trabajaron durante varias horas para extinguir completamente el fuego y garantizar condiciones seguras para el eventual regreso de la población evacuada.

Localizan una segunda bodega con combustible

Durante las inspecciones realizadas tras la explosión, autoridades localizaron una segunda bodega en las inmediaciones del lugar siniestrado.

De acuerdo con el coordinador general de Protección Civil de Puebla, Bernabé López Santos, en el inmueble fueron halladas cisternas y unidades que contenían combustible, por lo que quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

"Aquí hay otra bodega donde ya se inspeccionó. En el interior también hay pipas con gas. Ya de ese tema se van a encargar las autoridades correspondientes", declaró el funcionario. Versiones de habitantes de la zona señalan que el predio era utilizado de manera recurrente para el resguardo de unidades relacionadas con el transporte de gas.

Las autoridades estatales y federales mantienen las investigaciones para determinar las causas de la explosión y esclarecer si en el lugar se realizaban actividades vinculadas al almacenamiento o trasiego ilegal de combustible.

Mientras continúan las indagatorias, el Gobierno de Puebla exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y utilizar el número de emergencias 911 ante cualquier situación de riesgo.