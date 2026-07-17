EU pone fin a su estado de emergencia sobre Hong Kong

El gobierno de Estados Unidos decidió el viernes no extender una declaración de emergencia nacional sobre Hong Kong, vigente desde 2020, una medida esperada por Pekín y que podría restablecer el trato comercial preferencial que tenía este territorio.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que el estado de emergencia, declarado en julio de 2020 durante la primera presidencia de Donald Trump, había expirado.

El Ministerio de Comercio de China celebró la decisión y afirmó que la decisión de Washington era "un paso importante para aplicar el consenso alcanzado durante las conversaciones económicas y comerciales entre ambas partes", según un comunicado.

El presidente Donald Trump firmó la declaración de emergencia en respuesta a la ley de seguridad nacional aplicada en la excolonia británica, que sus detractores consideran como una herramienta para eliminar libertades.

El gobierno chino defendió entonces la ley, argumentando que era un medio para restablecer la estabilidad en el territorio autónomo y poner fin a la violencia, en medio del movimiento de protesta que sacudió a Hong Kong en 2019.

La declaración de emergencia nacional de Trump provocó el fin de un régimen económico preferencial concedido por Washington a este importante centro financiero internacional.

La orden había sido prorrogada anualmente por la Casa Blanca hasta ahora.

La expiración se produce tras las negociaciones comerciales del último año entre las dos mayores economías del mundo, que redujeron los aranceles impuestos durante el segundo mandato de Trump en la Casa Blanca.