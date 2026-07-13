Sheinbaum llama a la unidad nacional para defender a mexicanos en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a todos los partidos políticos, al Congreso de la Unión y a la sociedad mexicana a cerrar filas en defensa de los connacionales que viven en Estados Unidos, luego del incremento de muertes de mexicanos relacionadas con operativos y centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Durante su conferencia matutina de este lunes 13 de julio, la primera mandataria afirmó que la protección de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero no debe ser únicamente una responsabilidad del Gobierno federal, sino una causa nacional.

"Yo hago un llamado a todos los partidos políticos, a toda la sociedad, mexicanas y mexicanos, a que seamos solidarios con nuestros connacionales en Estados Unidos", expresó.

El pronunciamiento ocurrió luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores anunciara una estrategia jurídica para presentar denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 mexicanos, de los cuales 14 fallecieron bajo custodia del ICE y tres durante operativos migratorios.

Gobierno presentará denuncias

Sheinbaum Pardo informó que la Cancillería dará a conocer las denuncias que serán promovidas, este lunes 13 de julio, por las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra mexicanos en territorio estadounidense.

La titular del Ejecutivo federal hizo referencia al caso más reciente, el del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió durante un operativo del ICE en Houston, Texas.

Indicó que la alcaldía de Houston mantiene una investigación sobre los hechos y que el propio gobierno estadounidense también realiza indagatorias.

Asimismo, reveló que el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo comunicación previa con el embajador de Estados Unidos en México para informarle sobre las acciones legales que emprenderá el gobierno mexicano.

Según explicó, el diplomático estadounidense mostró disposición para escuchar la preocupación de México respecto a las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas tanto en centros de detención migratoria como durante operativos del ICE.

"Es un asunto de todas y todos los mexicanos"

Además, insistió en que la defensa de los mexicanos en el exterior debe trascender diferencias políticas.

"Desde mi perspectiva no es solamente un asunto del gobierno de México, aunque tenemos una responsabilidad en demandar la preservación de la vida y la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos, si no es un asunto de todas y de todos los mexicanos", afirmó.

Confió en que el llamado encuentre respaldo entre las distintas fuerzas políticas y sectores sociales.