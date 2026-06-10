EU pide reconsiderar viajes a Jalisco antes de justa mundialista

El gobierno estadounidense actualizó su alerta de viaje sobre México para sus ciudadanos, en donde reitera que se reconsideren los traslados a Jalisco, mientras que sobre la Ciudad de México y Nuevo León se pide tener cuidado.

De acuerdo con los datos divulgados por la embajada estadounidense en México, en Jalisco se pide reconsiderar el viaje “debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros”.

Sobre Nuevo León y la CDMX se indica que “existe riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales”.

En general EU colocó al país en nivel 2 que significa extremar precauciones.

“Si consiguió boletos para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, consulte el nivel de advertencia de viaje más reciente”, pidió la embajada de EU.

Decretan día de descanso

Por su parte, garantizar mañana los eventos relacionados con la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, por instrucción presidencial se suspenderán las labores en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, y realizará teletrabajo; las clases desde el nivel preescolar hasta superior en escuelas públicas y privadas con reconocimiento oficial, y se exhortó al sector privado y social a implementar también esquemas de trabajo a distancia.

“Con motivo de la celebración de los eventos a desarrollarse el 11 de junio de 2026, vinculados a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (...) se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas a su cargo con sede en la Ciudad de México”, consigna el Decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ordenamiento no aplica a actividades relacionadas de salud, protección civil y atención de desastres, ni a funciones vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación del orden público, entre otras.

En conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que el objetivo de la suspensión de labores y clases en la capital del país es “que no haya tráfico, que no haya problemas el día de la inauguración del mundial’’, y que su llamado está orientado a que “el trabajo administrativo de las empresas privadas” se realice a distancia.