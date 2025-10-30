Estiman daños por lluvias en entidades por 1,206 mdp

Las fuertes lluvias e inundaciones, principalmente en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, habían dejado hasta el 24 de octubre pasado un total de 4,008 siniestros, con daños estimados por 1,206 millones de pesos, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Detalló que 2,478 siniestros (el 62% del total) fueron afectaciones patrimoniales, con daños por 995 millones de pesos. Los 1,530 siniestros restantes (el 38%) fueron en vehículos, con pólizas cuyo monto ya supera los 211 millones de pesos.

“Los estados más afectados por la baja presión en el Golfo fueron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, mismos en los que el promedio de viviendas aseguradas oscila entre 15% y 35%, siendo las entidades más dañadas (Veracruz y Puebla) las que tienen menor nivel de aseguramiento de hogares”, aseguró la AMIS mediante un comunicado.

Autos

Además, la AMIS explicó que en cuanto a la cobertura de autos, el porcentaje de protección de los vehículos en San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo está por debajo de la media nacional que es de 33 por ciento.

No obstante, subrayó que Querétaro y Puebla son de los dos estados con más vehículos asegurados en el país, con el 48 y el 49% de sus vehículos protegidos mediante un seguro, respectivamente.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, comentó que a raíz de los daños generados por las fuertes lluvias e inundaciones, las compañías de seguros flexibilizaron los protocolos administrativos para la atención de siniestros de autos.