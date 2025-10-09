Entregó Turismo federal distintivos turísticos a Tamaulipas

El estado recibió 21 y va por 10 más de turismo comunitario, además de nuevos productos turísticos del estado

Ciudad de México.- En 2025, Tamaulipas destaca con 21 distintivos “H”, “M” y “Punto Limpio”, junto a calificaciones hoteleras de excelencia, resultado del esfuerzo unificado entre el sector público, privado y académico, lo que impulsa con fuerza la competitividad turística del estado.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, explicó que “durante el evento, se reconoció a los estados y prestadores de servicios turísticos del país que, a lo largo del año, han destacado por su compromiso con la calidad, la sustentabilidad y la excelencia en la atención al visitante, entre otros más”.

“El compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya es seguir impulsando la capacitación, profesionalización e integración de los prestadores de servicios al Registro Nacional de Turismo, fomentando la obtención de certificaciones que eleven la calidad, confianza y competitividad del destino”, expresó el funcionario estatal.

Refirió que “la ceremonia de entrega de sellos, distintivos y constancias estuvo encabezada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, con la presencia de las 32 entidades del país”.

Además, Tamaulipas avanza en la implementación del nuevo Distintivo de Turismo Comunitario, una iniciativa impulsada por Turismo Federal, informó el titular de Turismo en la entidad.

“Dicha iniciativa promueve el desarrollo sostenible y la participación activa de las comunidades en la oferta turística. Para este 2025, el estado proyecta obtener 10 distintivos de este tipo”, agregó.

El turismo en Tamaulipas se consolida con trabajo, colaboración y una visión orientada al desarrollo sostenible y la excelencia en el servicio, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.