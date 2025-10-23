Entregan a EU a Zhi Dong “N”, informa Omar García Harfuch

Zhi Dong “N”, conocido como ‘Brother Wang’, fue recapturado y entregado a las autoridades de Estados Unidos, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Conocido también como ‘el capo chino del fentanilo’, llevaba prófugo casi nueve meses, luego de que el 11 de julio de 2025 logró burlar a las autoridades mexicanas, toda vez que ese mismo día un juez lo benefició con la medida de prisión domiciliaria.

Tras su fuga, las instituciones de seguridad mexicanas desplegaron un operativo de búsqueda e incluso alertaron a organismos internacionales, porque investigaciones oficiales detectaron que Zhi Dong “N”, acusado de lavado de unos 150 millones de dólares para bandas mexicanas, intentó ingresar a Rusia, pero las autoridades de aquel país le negaron la entrada debido a un pasaporte falso.

No obstante, fue deportado a Cuba, donde fue arrestado y se encontraba en prisión provisional.

Al respecto, la Cancillería cubana explicó que fue el 31 de julio cuando detuvo a Zhi Dong “N”, pero sólo por los presuntos delitos de falsificación de documentos y tráfico de personas en Cuba, no así por los delitos de narcotráfico.

Este hecho trasciende horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su preocupación por la fuga de Zhi Dong, señalando posibles irregularidades en el proceso judicial.

¿Quién es Zhi Dong, ‘Brother Wang’?

Omar García Harfuch detalló, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, que Zhi Dong es investigado en Estados Unidos por contrabando de fentanilo, y su captura fue resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación entre diversas instituciones de seguridad mexicanas y extranjeras.

Se le asocia con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Nacido en 1987 en Pekín, había sido detenido originalmente en la Ciudad de México el 30 de octubre de 2024, durante un operativo encabezado por el Gabinete de Seguridad Nacional.

No se tiene certeza de cómo y cuándo llegó Zhi Dong a México. Sin embargo, trascendió que cuenta con múltiples pasaportes de distintas nacionalidades.

Debido a sus nexos con los cárteles de la droga, se le considera responsable del tráfico internacional de estupefacientes, operaciones de lavado de dinero y vínculos con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia.

El acusado contaba con una notificación roja de Interpol al momento de su captura y su aprehensión ocurrió junto con otras dos personas, una de nacionalidad mexicana y otra cubana.

Gracias al operativo coordinado entre los gobiernos de México, Cuba y Estados Unidos y tras las gestiones diplomáticas de la Fiscalía General de la República (FGR), Zhi Dong “N” fue entregado este jueves a las autoridades estadounidenses.

Embajada de EU felicita a México por recaptura de Zhi Dong

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, felicitó a las autoridades mexicans por la detención de Zhi Dong y externó su agradecimiento a las distintas corporaciones de seguridad que participaron en su captura.

“¡Bien hecho! Cuando las naciones trabajan juntas, la gente se beneficia. Excelente trabajo de todos los involucrados en este caso. Nuestro agradecimiento a @GabSeguridad, @FGRMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, y @SRE_mx. Y a las agencias policiales de Estados Unidos.“, expresó el diplomático a través de su cuenta en X.