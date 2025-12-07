Encabeza secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo la entrega de 911 títulos de la UnADM

● Los estudiantes egresan de 23 programas educativos, quienes culminaron estudios en técnico superior universitario licenciatura, maestría y especialidad

● Resalta el titular de la SEP impulso a la plataforma SaberesMX diseñada para ofrecer certificaciones, microcredenciales y trayectorias formativas de acceso gratuito

● La UnADM forma parte de la ampliación de oportunidades para que los universitarios ejerzan su derecho a la educación superior

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la Segunda Ceremonia de Entrega de Títulos de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), donde tomó protesta a 911 egresadas y egresados, y afirmó que este logro refleja el compromiso del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar el derecho pleno a la Educación Superior, ampliándose de esta manera las oportunidades para acceder a una carrera universitaria.

Acompañado de la rectora de la UnADM, Lilian Krazov Appel, Delgado Carrillo destacó la presencia de egresadas y egresados de todas las regiones del país y de distintas naciones del extranjero, quienes cursaron programas como administración, biotecnología, desarrollo comunitario, energías renovables, gestión industrial, matemáticas, nutrición, seguridad pública, telemática y urgencias médicas, entre otros.

Reconoció las historias de esfuerzo de esta generación e invitó a las y los titulados a escribir sus experiencias para integrar un libro colectivo que motive a más mexicanas y mexicanos a continuar sus estudios y aprovechar las oportunidades de la educación pública.

El titular de la SEP resaltó el impulso a la plataforma SaberesMX, diseñada para ofrecer certificaciones, microcredenciales y trayectorias formativas de acceso gratuito y con validez oficial de la SEP, lo que permitirá responder a los cambios tecnológicos y a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Recordó que, hacia 2030, surgirán más de 190 millones de empleos nuevos, y precisó que habilidades como la autogestión, el dominio tecnológico y la innovación serán esenciales para un futuro que exige aprender de manera permanente y adaptarse rápidamente a escenarios cambiantes.

En su intervención la rectora de la UnADM, Lilian Krazov Appel, informó que la institución consolida un modelo académico que amplía el acceso a la educación superior mediante programas flexibles y con pertinencia social. Señaló que esta estrategia responde a las necesidades actuales del país y fortalece áreas prioritarias como salud, administración, seguridad pública, desarrollo comunitario, telemática y gestión industrial.

Destacó que la UnADM avanza en procesos de innovación educativa que integran tecnologías abiertas, metodologías digitales y un acompañamiento académico permanente; subrayó que estos elementos permiten mejorar las trayectorias de aprendizaje y brindar servicios con mayor eficiencia.

Krazov Appel señaló que la universidad mantendrá su compromiso con el aprendizaje permanente, la formación ética y la construcción de comunidades seguras e incluyentes; llamó a quienes concluyen sus estudios a sumarse a proyectos que fortalezcan el desarrollo del país, y afirmó que seguirá impulsando oportunidades educativas basadas en la participación, la colaboración y el uso responsable de las tecnologías.

En esta generación egresan estudiantes de 23 programas educativos, quienes culminaron estudios de técnico superior universitario, licenciatura, maestría y especialidad, lo que demuestra la amplitud y solidez de la oferta académica de la UnADM.

Del total de tituladas y titulados, tres corresponden al nivel de técnico superior universitario; 895 a licenciatura; uno a la especialidad en Enseñanza de la Historia de México; y dos a las maestrías en Enseñanza de la Historia de México y Seguridad Alimentaria, lo que consolida la diversidad formativa de la institución.