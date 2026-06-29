Durazo pide al Times rectificarse por revelaciones

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó que sea objeto de una investigación por parte de autoridades de Estados Unidos y solicitó al diario The New York Times rectificar una publicación en la que se afirma que enfrenta indagatorias, al asegurar que los señalamientos carecen de sustento y de evidencia verificable.

A través de una carta dirigida al editor y presidente del periódico estadounidense, A. G. Sulzberger, el mandatario estatal sostuvo que no ha recibido ninguna notificación de autoridades mexicanas o extranjeras sobre la existencia de una investigación en su contra.

“No he recibido notificación alguna por parte de autoridad competente, en México o en el extranjero, sobre la existencia de investigación alguna en mi contra. Tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas”, señaló.

Villarreal, por su parte, no se había pronunciado hasta el cierre de esta edición por el tema.

El reportaje del diario estadounidense afirmó, entre otras cosas, que dos objetivos de las investigaciones de Estados Unidos por corrupción son el gobernador Durazo y el Ejecutivo de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Tal señalamiento lo hicieron al menos cinco personas al tanto de las indagatorias que no están autorizadas a hablar de manera a pública.

Asimismo, el medio recordó que ambos políticos son considerados aliados del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, pues el primero fue secretario de Seguridad y apoyó públicamente al segundo cuando enfrentó acusaciones por corrupción en 2022.

El mandatario estatal también dijo que esta medida no pretende restringir la libertad de prensa, sino restablecer el equilibrio alterado por la imputación que no cuenta con sustento verificable.

Informantes

Otro de los ángulos del reportaje firmado por Steve FisherJack Nicas y Alan Feuer es que algunos funcionarios de Morena ofrecieron a las autoridades estadounidenses ser informantes en contra de otros integrantes del partido oficial.

“Las conversaciones entre algunos miembros de su partido y las autoridades estadounidenses podrían dar a Estados Unidos un impulso decisivo en un momento delicado de las relaciones entre los dos países, lo que profundizaría el enfrentamiento entre ellos”, se lee en el reportaje.

Con respecto al nivel de funcionarios mexicanos que se habrían puesto en contacto con el gobierno de Estados Unidos, van desde gobernadores, miembros del Congreso y del partido, entre otros.

“Muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos.

“Si los investigadores estadounidenses logran convencer a suficientes políticos de Morena para que actúen como informantes, podría desencadenarse una cascada de testigos que cooperen y de acusaciones que amenazarían con debilitar al partido”. (Con información de Arturo Rojas)