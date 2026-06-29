Propone PAN crear megacárcel para crimen al estilo Bukele

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, propuso construir una megaprisión para delincuentes y narcopolíticos.

En El salvador opera el Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), que el presidente Nayib Bukele presentó como la prisión más grande de América, con capacidad para albergar a 40,000 personas, sobre todo líderes y miembros de la MS-13 y Barrio 18, las dos pandillas que han aterrorizado a la sociedad salvadoreña durante décadas.

Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República, propuso durante su campaña en 2024 construir una cárcel de alta tecnología para “criminales desalmados”, aunque aclaró ante las críticas recibidas que “no me atrevo a decir que me gusta la estrategia de Bukele”.

La propuesta panista forma parte de las 111 “Soluciones para México”, que Romero Herrera presentó la semana pasada en distintas materias.

“Acción Nacional propone medidas firmes y concretas para recuperar la paz, fortalecer el Estado de derecho y enfrentar con determinación al crimen organizado, después de años de un slogan, mas no estrategia de seguridad que ha dejado al país sumido en la violencia: ‘abrazos, no balazos’”, dijo.

El PAN detalló que entre las medidas de seguridad propuestas destaca “establecer cadena perpetua para los funcionarios públicos que colaboren con grupos criminales.

Con respecto a la megaprisión precisó que será “para aislar a los líderes criminales, impedir que sigan operando desde los centros penitenciarios y garantizar que quienes han lastimado al país enfrenten, por el bien de la patria, consecuencias ejemplares’”.

“México no necesita más gobiernos que protejan criminales ni autoridades que volteen hacia otro lado”, expresó.