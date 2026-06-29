Venezolanos se frustran porque no hay Estado

Caracas. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para encontrar sobrevivientes de los terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos hace cuatro días en Venezuela, que dejaron hasta el domingo casi 1,500 muertos y varios desaparecidos.

La esperanza de encontrar gente con vida bajo casi 800 edificios colapsados disminuye tras el doble sismo que el miércoles a las 18:06 local sacudió este país sumido en una profunda crisis política y económica.

Un hombre y su hijo adolescentes fueron rescatados el domingo en La Guaira, la zona más afectada a 40 kilómetros de Caracas. Visiblemente cansados y aún en estado de shock, fueron extraídos por rescatistas franceses y estadounidenses.

La Guaira parece una zona de guerra. Decenas de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.

Con apoyo de brigadas internacionales, los trabajos de rescate avanzan aunque la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno. Socorristas con perros se mueven entre las ruinas, mientras helicópteros y aviones estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan la zona.

Una protesta de pobladores obligó el domingo a un grupo de militares a tomar picos y palas y participar en el levantamiento de escombros de un edificio derrumbado.

“El país necesita de ustedes. Baja tu arma, baja los plomos”, gritó indignado un hombre a un militar en la zona de Tanaguarena, en el estado La Guaira.

“No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares, nosotros mismos no podemos”, dijo Héctor Aguilera, de 60 años. Cuatro de sus familiares quedaron sepultados bajo un edificio colapsado. Recuperaron los cuerpos sin vida de dos personas. “Sabemos que están muertos, pero aquí estamos esperando la respuesta de las autoridades”, añadió.

El último saldo oficial es de 1,450 muertos, 20 más que el sábado, y 3,150 heridos. El gobierno evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en más de 50,000.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, presentó un balance de 189 edificios en colapso total, y el total de inmuebles afectados es de 774.

La ONU estima que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6,700 millones de dólares, el 6% del PIB del país petrolero.

Los robos y saqueos en negocios también son parte de la tragedia. También circula en las redes sociales acusaciones contra policías y militares que supuestamente roban en casas o incluso a los muertos.

Reapertura del aeropuerto

Personal militar estadounidense llegó a Venezuela para expandir la capacidad del aeropuerto y reabrir un puerto marítimo clave para los esfuerzos de ayuda, informó el domingo el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado.

Un equipo de unos 100 aviadores con experiencia en gestión aeroportuaria asistirá a las autoridades locales a “aumentar el flujo vital de tráfico aéreo de llegada y salida”.

Se prevé también la llegada de alrededor de 130 infantes de marina a la ciudad portuaria de La Guaira para “abrir el puerto para que los suministros y equipos tan necesarios puedan llegar por mar a las zonas más afectadas de Venezuela”.

El aeropuerto internacional que sirve a Caracas se reabrió parcialmente el sábado y recibe vuelos de carga con ayuda.