“La dictadura derribó el Estado de Derecho”

Washington. La poca presencia de los militares venezolanos en el auxilio de los familiares y amigos de las víctimas de dos terremotos revela la ausencia del Estado, comenta el opositor y exalcalde de Caracas Antonio Ledezma.

“Mucho antes de que la tierra temblara el 24 de junio, Venezuela ya venía siendo demolida por otra clase de sismos, los institucionales”, comenta Ledezma.

Ni la ayuda para rescatar a víctimas ni en la logística de traslado a través de ambulancias, el Estado ha estado presente.

“El derribo del Estado de Derecho, el asalto a la justicia, la persecución política, el saqueo sistemático de la riqueza nacional: esas fueron las primeras réplicas”, comenta el exalcalde que sufrió en carne propia una persecución del régimen que lo terminó por encarcelar. Ahora, Antonio Ledezma vive exiliado en Madrid, España.

“Los hospitales que debían de recibir a los heridos ya operaban en la penumbra sin camillas, sin quirófanos, sin los médicos que huyeron porque sus salarios eran una afrenta”, comenta.

En el limbo

Un nuevo intento de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado para obtener ayuda de EU con el fin de regresar a su país tras los devastadores terremotos que han sacudido el país está frustrando a funcionarios de alto rango de Washington, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Machado se ha puesto en contacto en los últimos días con varios responsables del Gobierno estadounidense, entre ellos de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y varios miembros del Congreso, para pedirles ayuda a fin de facilitar su regreso a Venezuela, explicó el funcionario a Reuters bajo condición de anonimato.

“Apoyamos su regreso a Venezuela, pero ¿tiene que ser 24 horas después de una catástrofe humanitaria?”, expresó el funcionario de la Casa Blanca.