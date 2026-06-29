Equilibrista

La diputada federal Beatriz Andrea Navarro Pérez (Morena) respaldó al colectivo “Batalla por la Playa” en su denuncia contra obras presuntamente ilegales de particulares en Playa Las Cocinas, Bahía de Banderas, Nayarit. Acompañada de activistas en el Senado, la legisladora anunció una estrategia que combina la movilización social con amparos y denuncias ante Profepa para revocar la concesión a la empresa Cantiles de Mita y revertir el grave daño ambiental en esta zona costera.

Bailarina

La SEP informó que el gobierno de Claudia Sheinbaum implementa en Oaxaca el programa de becas más grande de la historia para abatir el rezago educativo. En dos años, la inversión acumulada en la entidad sumó 12,392 millones de pesos. Durante 2026, la Beca Rita Cetina beneficiará a 632,000 alumnos de educación básica, mientras que la Beca Benito Juárez de Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro atenderán a miles de estudiantes de bachillerato y universidad.