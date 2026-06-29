Con poco impacto en Congreso, aspirantes oficialistas al 2027

Los 30 legisladores federales (18 senadores y 12 diputados) que pujan por las candidaturas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) a las gubernaturas de los 17 estados en que se elegirán gobernadores el 6 de junio del 2027, ya sea en coalición o por partido en lo individual, presentaron durante el ejercicio del cargo 704 y 166 iniciativas, respectivamente, para reformar distintas leyes, pero del paquete en su conjunto solamente se aprobaron y promulgaron seis: 0.6% del total.

Del total de decretos aprobados y ya publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), uno fue propuesto por la senadora de Morena Andrea Chávez Treviño, otro fue promovido por su correligionaria Beatriz Mojica Morga y dos más por el senador morenista Félix Salgado Macedonio; a partir de iniciativas presentadas por el diputado federal de Morena Fernando Castro Trenti se concretaron dos más.

Chávez Treviño, quien busca ser la candidata de la coalición Morena-PVEM-PT al gobierno de Chihuahua, propuso y así se aprobó declarar el 1 de diciembre de cada año como “el día nacional de las y los alfareros” para honrar “la gran herencia que nos ha dejado el maestro Juan Quezada Celado, y todas y todos los artesanos que todos los días mantienen viva esta milenaria tradición”.

Su correligionario Salgado Macedonio, eterno aspirante al gobierno de Guerrero, cargo que no alcanzará una vez más porque le aplica el candado morenista antinepotismo debido a que su hija Evelyn es la gobernadora de aquel estado, es el autor de la iniciativa para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Senado de la República la leyenda “México llegó al espacio con Rodolfo Neri Vela, 1985”.

El pasado 10 de abril se promulgó la reforma del Artículo 127 de la Constitución, propuesta también por el citado guerrerense que establece que ningún servidor público de mando máximo podrá gozar de pensiones vitalicias, haberes de retiro, beneficios o privilegios económicos distintos a los establecidos en los sistemas de seguridad social aplicables a la población en general al finalizar su cargo.

Aspirante también a gobernar Guerrero, la senadora Mojica Morga propuso inscribir en el Muro de Honor del Senado de la República en letras de oro la leyenda: “Vicente Guerrero, afromexicano, consumador de la Independencia”.

El diputado federal Castro Trenti (Morena), quien anhela ser el candidato de la coalición oficialista al gobierno de Baja California, propuso reformar la Ley General de Salud, en materia de expediente clínico y receta médica electrónicos, y expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión; sus dos iniciativas fueron publicadas en calidad de decretos el pasado 15 de enero y el 28 de noviembre del 2025 en el DOF.

Con grandes posibilidades de encabezar la alianza Morena-PVEM-PT al gobierno de Zacatecas, respaldada por el gobernador David Monreal, la senadora Verónica Díaz Robles presentó 30 iniciativas: 23 como promovente de manera individual o colectiva y siete en calidad de adherente. Todas pendientes de aprobación.

De las 97 iniciativas presentadas por la senadora Jasmine María Bugarín, fuerte aspirante del PVEM a candidata de la alianza gobiernista a la gubernatura de Nayarit, la que propone reformar el segundo párrafo de la fracción XXV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional para establecer que dicha institución podrá participar, en coordinación con las autoridades ambientales competentes, en la protección de los recursos naturales, ya fue aprobada por el Senado pero está pendiente de que la avale la Cámara de Diputados.