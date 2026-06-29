Reservan candidaturas para activistas y buscadoras

Durante un evento para festejar que ya son partido político, Somos México anunció que al menos el 50% de sus candidaturas será para madres buscadoras, activistas y jóvenes.

De acuerdo con su actual dirigente, Guadalupe Acosta Naranjo, este nuevo partido no será un instrumento de sus dirigentes, sino un instrumento de la sociedad, ya que “los partidos no deben de ser instrumento de sus burocracias o de sus dirigentes. Los partidos deben de ser instrumentos de la sociedad”.

Desde el Monumento a la Revolución, también informó que el 25 de julio instalarán su Consejo Nacional y el Consejo Consultivo Ciudadano para crear gabinetes especializados que discutan y redacten el Proyecto Alternativo de Nación.

“En dicho proyecto se formularán políticas públicas para México en materia de salud, educación, seguridad, derechos humanos, democracia, cultura, inclusión y mujeres, entre otros temas, que permitan superar el desastre causado por los gobiernos de Morena”.

Y recordó que según sus lineamientos, ningún integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal podrá utilizar su cargo para convertirse en candidato, por lo que esos espacios quedarán reservados para madres buscadoras, jóvenes y demás integrantes de la sociedad civil.

“Somos México va a reservar el 20% de sus candidaturas de mayoría y de representación proporcional para que lleguen madres buscadoras a la Cámara de Diputados, para que lleguen defensores de derechos humanos, representantes de campesinos, transportistas, pescadores, ecologistas y de todas las causas”, anunció.

También detalló que el 35% de las candidaturas será para jóvenes menores de 35 años; “Somos México estará orgulloso de nuestra bancada en la Cámara de Diputados”, afirmó.

Finalmente, el exlíder perredista celebró que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya reconocido el registro de Somos México como partido político nacional, aunque criticó que seis consejeras y consejeros electorales pretendan obstaculizar a la organización ordenando el cambio de nombre, lema y colores bajo el argumento de una supuesta apropiación indebida del nombre de México.

Por ello anunció que Somos MX impugnará dicha decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual, dijo, hace 18 meses resolvió a favor de la organización respecto al nombre, lema y colores.

Al finalizar el evento, Guadalupe Acosta Naranjo colocó una ofrenda ante la tumba de Francisco I. Madero, el presidente mártir, para “refrendar su compromiso de luchar por la restauración de la República y las instituciones democráticas”.