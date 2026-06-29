El juego del PT

Luego de tres décadas en las boletas electorales, el PT aun persigue su primera gubernatura. Justo cuando Andrés Manuel López Obrador los sumó a su proyecto político, en el 2000, el partido laborista comenzó un ciclo de triunfos electorales que les dio un cúmulo de alcaldías en entidades del Pacífico, desde La Paz hasta Cancún.

De la organización de las comunidades en Chihuahua y La Laguna, hasta la consolidación como sus estructuras en las zonas marginadas de Zacatecas, Durango y Monterrey apenas pasarían unos años. Su expansión en las zonas conurbadas de Toluca y Xalapa, en Oaxaca o el sur-sureste obedece a otras lógicas. Son microhistorias electorales que se han quedado en segundo plazo, pero no se olvidan.

En vísperas del 2027, Alberto Anaya ha decidido apadrinar a una docenas de cuadros políticos del que saldría una generación de candidatos a gobernadores. En el anterior ciclo (2018-2021) Jaime Bonilla, en Baja California, y Rutilio Escandón, fueron cobijados por el colectivo encabezado por El Profe, aunque ambos tenían nexos profundos con el lopezobradorismo.

En esta promoción el PT tiene una baraja más diversa. En Campeche, su aval a Gerardo Sánchez echó a perder la candidatura de unidad orquestada por la gobernadora Layda Sansores y desafió el candidato contra el nepotismo fijado por los organizadores del proceso para definir a los 17 coordinadores estatales de los comités para la defensa de la soberanía y la transformación.

Otros perfiles, más solidos, se inscribieron amparados por el PT. Jesús Elizondo Salazar busca la nominación en Nuevo León con una propuesta 100% digital y Froylán Gámez Gamboa, dejó la secretaría de Educación del gobierno de Sonora.

Ambos han competido anteriormente bajo las siglas de la formación izquierdista. Otros, como Rafael Marín Mollinedo, debieron entrevistarse con la dirigencia del partido para exponer su propuesta y comprometerse con el ideario petista, antes de recibir el respaldo.

El PT ha puesto en la mesa sus propuestas. El boicot de su directiva del partido al Plan B del claudismo –principalmente a la desaparición de los plurinominales— fortaleció su posición en la mesa de negociaciones. Su terquedad sacó de sus casillas a Luisa María Alcalde Luján, pero fue inamovible.

El petismo abrió sus puertas a empresarios, como Marín Mollinedo y el potosino Gerardo Sánchez Zumaya, con inversiones en sectores estratégicos como energía, tecnología, inteligencia artificial y próximamente en medios de comunicación.

Entre sus cuadros, muchos aspirantes aunque pocos recibieron el respaldo de la directiva encabezada por Alberto Anaya. Irma Yordana Garay Loredo, entre ellas. Diputada federal, originaria de Nuevo León, ha sido comisionada política del PT en Quintana Roo y Tlaxcala, donde fue presidenta del Congreso local y ahora busca la nominación a la coordinación del comité estatal para la defensa de la transformación. Inicialmente, la dirigencia petista había entrevistado a Miguel Ángel Covarrubias, quien declinó por Garay Loredo.

En Nayarit, su propuesta es el exdiputado federal Jorge Armando Ortíz Rodríguez, quien actualmente está a cargo de la directiva petista en la entidad. En Guerrero postularon al exlegislador y exdirigente estatal, Victoriano Wences Real. Y en Zacatecas, el aval fue para la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre.

Sinaloa es la única entidad donde el PT extendió certificados a dos cuadros: la senadora Imelda Castro y al diputado Jesús Fernando García Hernández, exdirigente magisterial.