El aporte invisible de la población LGBTIQ+ a la cultura mexicana

De acuerdo con la edición más reciente de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg), del Inegi, en México hasta 2022 alrededor de 5 millones de personas de 15 años o más declararon alguna orientación sexual y/o identidad de género LGBTIQ+, lo cual significa el 5.1% de la población en ese rango de edad en todo el país.

Gracias a estudios como éste también es posible saber que el 10.9% de la población LGBTI+ ha sido víctima de rechazo social debido a su orientación sexual e identidad de género en los últimos 12 meses.

El estudio muestra que 61.1% de este sector de la población en México es económicamente activo y que el 62.5% es empleado, mientras que el 22% corresponde a trabajadores por cuenta propia. La encuesta también registra que las actividades deportivas o culturales constituyen el principal ámbito de participación social reportado por esta población (11.9%). Sin embargo, no permite conocer cuántas personas desarrollan profesionalmente actividades artísticas o culturales.

Pero dicha encuesta no va más allá, quizás dada su naturaleza, por lo que no es posible indagar sobre los detalles finos acerca de la población LGBTIQ+ que trabaja en los sectores cultural y artístico, en qué proporción, dentro de qué disciplinas u ocupaciones, cuál es su perfil laboral o cuál es su aportación específica al PIB cultural.

En otras palabras, en México todavía no existe estadística que permita responder una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué lugar ocupa esta comunidad en la vida cultural mexicana? La ausencia resulta llamativa porque, es evidente que mucho antes de que existieran los avances legales, disciplinas como el teatro, la literatura, el cabaret y las artes visuales fueron algunos de los primeros espacios donde muchas personas encontraron comunidad, lenguaje y visibilidad, incluyendo, por supuesto, las personas LGBTI+.

La ausencia de información estadística no sólo limita el conocimiento sobre un sector de la población; también dificulta el diseño de políticas públicas, programas de apoyo y estrategias laborales dirigidas a quienes desarrollan actividades culturales y creativas.

Un vacío que también existe fuera de México

Existen limitados indicios estadísticos privados y sectorizados que nos permiten tener solamente noción sobre la relevancia de la participación productiva de artistas, intelectuales, investigadoras y demás profesionales de las artes y la gestión cultural.

Por ejemplo, en 2019 la directora de la plataforma Audiciones Latinas (considerada como un Linkedin para personas creadoras), Stella Aguirre, compartió con El Economista que hoy por hoy, “al menos el 45% de los más de 40 mil usuarios de este marketplace de talento artístico, se identifica con alguna preferencia LGBTIQ+, y eso significa que son una fuerza laboral numerosa, consistente, que se prepara constantemente para mejorar sus condiciones de vida, la de sus familias y eso, a final de cuentas, beneficia al país”.

Pero la relación medible entre identidad de género y orientación sexual con la cultura y las artes no sólo es un enorme punto ciego en México sino a escala internacional, dado que no existe un reporte global, aunque también es posible hallar reportes atomizados o más específicos.

En 2021 la UNESCO lanzó el informe “Género y creatividad: avances al borde del abismo” y reveló que quienes se identifican como personas de género diverso o mujeres tienen una probabilidad significativamente mayor de sufrir acoso, abuso, intimidación y una falta general de seguridad en los entornos laborales culturales y creativos, incluyendo el espacio digital.

A través de dicho informe, la UNESCO enfatiza que la igualdad de género debe trascender el pensamiento binario, considerando que la mayoría de los estudios en el mundo en materia artística no incluye información sobre diversidad de género y géneros no binarios. Por ello, recomienda que los creadores de políticas públicas no basen sus diseños únicamente en datos binarios y que reconozcan y alienten a las personas de género diverso como agentes creativos.

También en 2021, la agencia Getty Images junto con la Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD, por su sigla en inglés) lanzaron un estudio conjunto donde se expone que solamente el 21% de la población mundial ve regularmente a personas LGBTI+ siendo representadas en los contenidos audiovisuales, sin embargo, apunta el estudio, muchas de esas representaciones fácilmente realizan representaciones estereotipadas.

De este sector encuestado, el 28% observó a hombres homosexuales representados como “extravagantes”, mientras que al 29% le pareció que las lesbianas suelen ser representadas como “masculinas”.

La GLAAD a través de su “Studio Responsibility Index”, el cual mide la inclusión anual en la industria del entretenimiento, reporta que el 23.6% de las películas estrenadas por los estudios cinematográficos comerciales más importantes incluyeron personajes LGBTI+. Sin embargo, la calidad del rol sigue bajo escrutinio: el 37% de estos personajes tuvieron menos de un minuto de aparición en pantalla.

Contados países, como Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Canadá, tienen algunos indicadores particularmente sobre empleo, orientación sexual e identidad de género. Analizan datos como bienes, diversidad artística, financiamiento y acceso a instituciones entre la población LGBT+.

La relación entre diversidad sexual, producción artística y vida cultural sigue siendo uno de los grandes puntos ciegos de las estadísticas, tanto en México como en buena parte del mundo. Esta ausencia deja sin medir un ámbito que la historia, la investigación cualitativa y las propias comunidades reconocen como central para la construcción de identidad, memoria y redes de apoyo.

Algunos/as artistas representativos de la comunidad LGBTIQ+

Horacio Franco – Músico

Es un músico, profesor y director de orquesta, destacado en la interpretación de la flauta dulce. Fue galardonado con la Medalla Bellas Artes en Música en 2024.

Carlos Antúnez – Bailarín y coreógrafo.

Es director y fundador de la compañía de danza México de Colores.

Joy Huerta – Cantante

Es compositora y cantante que hace parte del dúo pop Jesse & Joy, que ha ganado un Premio Grammy, 6 Premios Grammy Latino y un Billboard Latin Music Awards.

Fabián Cháirez – Artista plástico

Es un pintor chiapaneco reconocido por sus obras que cuestionan el machismo y los estereotipos de la masculinidad. Su representación de Zapata gay ("La Revolución”) cobró notoriedad y causó polémica en 2019 por su exhibición en Bellas Artes.

Jesusa Rodríguez – Directora y actriz de teatro

Es un referente del teatro y el performance, que en casi dos décadas actuó, escribió y dirigió más de 300 espectáculos en el teatro bar El Hábito. Fue senadora por Morena y también es docente en la Universidad de Guanajuato.

Julián Hernández– Cineasta

El realizador se ha posicionado como un referente del cine LGBTIQ+ en México con películas como Cobalto (2023), Mil nubes de paz, Cercar el cielo, Amor, tu ser, El amor nunca terminará (2003) y Rabioso sol, rabioso cielo (2009), con las que ganó dos Premios Teddy en el Festival de Cine de Berlín, galardón que reconoce los filmes con temática gay.

Tito Vasconcelos – Actor y empresario

El oaxaqueño es un actor, director de teatro, profesor, empresario y activista de la diversidad sexual en México. Fundador de Cabaretito y famoso por sus apariciones en las películas Danzón y El Edén.

Wendy Guevara – Influencer y presentadora de TV

Es una mujer trans que que se ha convertido en figura pública gracias a las redes sociales y a la televisión, y que ha incursionado tambiérn en la música y como emprendedora.

En síntesis

La información disponible

5.1% de la población mayor de 15 años es LGBTIQ+

61.1% de ese sector es económicamente activo

11.9% del sector participa en actividades deportivas o culturales

Qué no sabemos todavía

Cuántas personas LGBTI+ trabajan en los sectores culturales y creativos

Cuál es su aportación económica a las industrias culturales

¿Enfrentan barreras específicas para acceder a becas, museos, compañías o circuitos de exhibición?

Cuál es su grado de participación como públicos culturales

Conoce la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género